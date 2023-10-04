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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ньюкасл - ПСЖ
Ньюкасл - ПСЖ: обзор матча 04 октября 2023
Ньюкасл
04.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
4 : 1
Завершен
ПСЖ
17'
М. Альмирон
39'
Д. Берн
50'
Ш. Лонгстафф
90+1'
Ф. Шер
56'
Л. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - ПСЖ
Замена
М. Таргетт
️️️️
Э. Гордон
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
Ф. Шер
Пас отдал
Д. Мерфи
90'
+1
Желтая карточка
Н. Поуп
87'
80'
Желтая карточка
В. Заир-Эмери
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
71'
Желтая карточка
Э. Гордон
70'
67'
Желтая карточка
У. Дембеле
Замена
Э. Андерсон
️️️️
С. Тонали
65'
64'
Замена
Витинья
️️️️
М. Угарте
57'
Замена
Б. Барколя
️️️️
Р. Коло Муани
56'
ГОЛ! 3:1!
Л. Эрнандес
Пас отдал
В. Заир-Эмери
ГОЛ! 3:0!
Ш. Лонгстафф
Пас отдал
К. Триппьер
50'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
45'
+7
42'
Желтая карточка
А. Хакими
ГОЛ! 2:0!
Д. Берн
Пас отдал
Б. Гимарайнс
39'
38'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
М. Альмирон
Пас отдал
А. Исак
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
4-1-2-2-1
1
Поуп
24
Ласселлс
5
Шер
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Гордон
10
Альмирон
9
Исак
4-2-1-3
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
21
Эрнандес
5
Угарте
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
9
Муани
10
Мбаппе
9
Рамуш
10
Гордон
23
Таргетт
23
Таргетт
10
Гордон
16
Тонали
5
Андерсон
5
Андерсон
16
Тонали
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
5
Угарте
17
Витинья
17
Витинья
5
Угарте
9
Муани
29
Барколя
29
Барколя
9
Муани
Остались в запасе
Ньюкасл
ПСЖ
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ньюкасл - ПСЖ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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