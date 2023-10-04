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Боруссия - Милан

04.10.2023, Среда, 22:00 мск Лига чемпионов, 2 тур Боруссия - Милан
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Матч начнется в 22:00 мск
Международный кубок чемпионов 2017

18 июля, вторник 14:20 Милан 1:3 Боруссия
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