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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Брешиа
Сампдория - Брешиа: обзор матча 17 февраля 2024
Сампдория
17.02.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 25 тур
1 : 1
Завершен
Брешиа
62'
П. Касами
90+4'
D. Adorni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Брешиа
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
D. Adorni
Пас отдал
F. Paghera
Замена
S. Ntanda
️️️️
М. Де Лука
88'
Замена
П. Стоянович
️️️️
А. Альварес
87'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ж. Йепес
86'
71'
Замена
F. Paghera
️️️️
T. Van De Looi
Замена
L. Benedetti
️️️️
Э. Дарбо
69'
ГОЛ! 1:0!
П. Касами
Пас отдал
Э. Дарбо
62'
58'
Замена
М. Мангравити
️️️️
М. Фарес
52'
Желтая карточка
М. Фарес
46'
Замена
А. Джаллоу
️️️️
Ф. Бианки
Желтая карточка
Э. Дарбо
26'
24'
Желтая карточка
Г. Мончини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
23
Фабио Депаоли
(К)
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
6
Tom Van De Looi
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
28
Davide Adorni
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
37
Matteo Langella
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
48
Nicolò Uberti
ЦП
47
Simone Pozzato
ЦП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
30
Gabriele Alesi
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
Брешиа
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
3-4-1-2
1
Станкович
12
Пиччини
87
Гиларди
16
Гонсалес
3
Баррека
21
Йепес
5
Дарбо
23
Депаоли
23
Касами
9
Альварес
9
Де Лука
2-4-4
22
Андреначчи
66
Папетти
25
Бизоли
6
26
8
Бьярнасон
93
Фарес
9
Бианки
11
Мончини
24
Дикман
28
9
Альварес
30
Стоянович
30
Стоянович
9
Альварес
5
Дарбо
80
80
5
Дарбо
21
Йепес
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
21
Йепес
9
Де Лука
43
43
9
Де Лука
93
Фарес
24
Мангравити
24
Мангравити
93
Фарес
6
4
4
6
9
Бианки
17
Джаллоу
17
Джаллоу
9
Бианки
Остались в запасе
Сампдория
Брешиа
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
37
Matteo Langella
ЦЗ
48
Nicolò Uberti
ЦП
47
Simone Pozzato
ЦП
30
Gabriele Alesi
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
37
Matteo Langella
ЦЗ
48
Nicolò Uberti
ЦП
47
Simone Pozzato
ЦП
30
Gabriele Alesi
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
Остались в запасе
30
Michele Avella
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Сампдория - Брешиа
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
19
Количество передач
471
444
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Volpi, Italy
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
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