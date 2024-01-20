Брешиа - Зюйдтироль

|3 тур
|29 августа, вторник
|00:00
|Зюйдтироль
|Брешиа
|3 тур
|29 августа, вторник
|00:00
|Зюйдтироль
|Брешиа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Парма
|3
|3
|0
|0
|6:1
|+5
|9
|2.
|Венеция
|3
|2
|1
|0
|6:2
|+4
|7
|3.
|Катанцаро
|3
|2
|1
|0
|5:1
|+4
|7
|4.
|Модена
|2
|2
|0
|0
|3:1
|+2
|6
|5.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|6.
|Зюйдтироль
|2
|1
|1
|0
|5:3
|+2
|4
|7.
|Палермо
|2
|1
|1
|0
|3:1
|+2
|4
|8.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|5:3
|+2
|4
|9.
|Кремонезе
|3
|1
|1
|1
|1:1
|0
|4
|10.
|Циттаделла
|3
|1
|1
|1
|2:3
|-1
|4
|11.
|Пиза
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|12.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3:4
|-1
|3
|13.
|Сампдория
|3
|1
|0
|2
|3:5
|-2
|3
|14.
|Реджана 1919
|3
|0
|1
|2
|3:6
|-3
|1
|15.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2:5
|-3
|1
|16.
|Специя
|2
|0
|1
|1
|3:6
|-3
|1
|17.
|Тернана
|3
|0
|0
|3
|2:5
|-3
|0
|18.
|Феральписало
|3
|0
|0
|3
|0:7
|-7
|0