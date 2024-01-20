Введите ваш ник на сайте

Брешиа - Зюйдтироль

20.01.2024, Суббота, 00:00 мск Италия. Серия В, 21 тур Брешиа - Зюйдтироль
...
Матч еще не начался
Италия. Серия В (2023/2024)
3 тур
29 августа, вторник 00:00 Зюйдтироль Брешиа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Парма 3 3 0 0 6:1 +5 9
2. Венеция 3 2 1 0 6:2 +4 7
3. Катанцаро 3 2 1 0 5:1 +4 7
4. Модена 2 2 0 0 3:1 +2 6
5. Бари 3 1 2 0 2:1 +1 5
6. Зюйдтироль 2 1 1 0 5:3 +2 4
7. Палермо 2 1 1 0 3:1 +2 4
8. Козенца 3 1 1 1 5:3 +2 4
9. Кремонезе 3 1 1 1 1:1 0 4
10. Циттаделла 3 1 1 1 2:3 -1 4
11. Пиза 2 1 0 1 3:2 +1 3
12. Асколи 3 1 0 2 3:4 -1 3
13. Сампдория 3 1 0 2 3:5 -2 3
14. Реджана 1919 3 0 1 2 3:6 -3 1
15. Комо 2 0 1 1 2:5 -3 1
16. Специя 2 0 1 1 3:6 -3 1
17. Тернана 3 0 0 3 2:5 -3 0
18. Феральписало 3 0 0 3 0:7 -7 0
...
  • Читайте нас: 