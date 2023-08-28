|19 тур
|25 августа, пятница
|00:00
|Динамо
|БАТЭ
|4 тур
|15 апреля, суббота
|18:00
|БАТЭ
|1:3
|Динамо
|19 тур
|21 августа, воскресенье
|17:30
|Динамо
|1:1
|БАТЭ
|4 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|3:3
|Динамо
|15 тур
|10 августа, понедельник
|20:15
|БАТЭ
|0:1
|Динамо
|2 тур
|19 апреля, воскресенье
|14:00
|Динамо
|0:2
|БАТЭ
|29 тур
|1 ноября, суббота
|14:00
|Динамо
|1:2
|БАТЭ
|24 тур
|22 сентября, понедельник
|20:00
|БАТЭ
|0:0
|Динамо
|25 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|БАТЭ
|17 тур
|1 июля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|1:3
|Динамо
|6 тур
|21 апреля, суббота
|18:00
|Динамо
|0:2
|БАТЭ
|23 тур
|28 августа, воскресенье
|21:30
|БАТЭ
|2:2
|Динамо
|15 тур
|26 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:0
|БАТЭ
|4 тур
|15 апреля, пятница
|21:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо
|31 тур
|8 ноября, понедельник
|19:00
|БАТЭ
|4:0
|Динамо
|20 тур
|22 сентября, среда
|18:00
|БАТЭ
|2:3
|Динамо
|9 тур
|11 мая, вторник
|19:00
|Динамо
|0:1
|БАТЭ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Мн
|17
|12
|3
|2
|41:16
|+25
|39
|2.
|Неман
|15
|10
|3
|2
|26:9
|+17
|33
|3.
|Ислочь
|18
|9
|3
|6
|23:18
|+5
|30
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|17
|7
|8
|2
|22:11
|+11
|29
|5.
|Славия-Мозырь
|18
|8
|4
|6
|20:16
|+4
|28
|6.
|Слуцк
|18
|6
|4
|8
|21:22
|-1
|22
|7.
|БАТЭ
|14
|6
|4
|4
|20:14
|+6
|22
|8.
|Минск
|17
|5
|6
|6
|14:14
|0
|21
|9.
|Гомель
|16
|5
|6
|5
|25:31
|-6
|21
|10.
|Динамо-Брест
|18
|6
|1
|11
|17:27
|-10
|19
|11.
|Сморгонь
|18
|5
|1
|12
|16:33
|-17
|16
|12.
|Нафтан
|18
|3
|3
|12
|14:30
|-16
|12
|13.
|Белшина
|17
|3
|4
|10
|13:32
|-19
|2
|14.
|Шахтер Сл
|15
|9
|3
|3
|28:15
|+13
|-5
|15.
|Энергетик-БГУ
|16
|3
|5
|8
|7:19
|-12
|-9
|* - Шахтер: снято 35
Белшина: снято 11
Энергетик-БГУ: снято 23