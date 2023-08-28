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Динамо - БАТЭ

28.08.2023, Понедельник, 12:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 19 тур Динамо - БАТЭ
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Матч начнется в 12:00 мск
Белоруссия. Высшая лига 2023
19 тур
25 августа, пятница 00:00 Динамо БАТЭ
4 тур
15 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 1:3 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2022
21 тур
10 сентября, суббота 20:00 БАТЭ 0:0 Динамо
6 тур
2 мая, понедельник 19:00 Динамо 2:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2021
28 тур
6 ноября, суббота 15:00 БАТЭ 1:1 Динамо
13 тур
19 июня, суббота 20:45 Динамо 0:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
30 тур
28 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:0 БАТЭ
15 тур
27 июня, суббота 20:00 БАТЭ 0:2 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 3:0 Динамо
14 тур
5 июля, пятница 18:45 Динамо 1:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
30 сентября, воскресенье 19:45 БАТЭ 2:1 Динамо
8 тур
23 мая, среда 19:15 Динамо 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:1 БАТЭ
9 тур
20 мая, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
19 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Динамо 1:1 БАТЭ
4 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 БАТЭ 3:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
10 августа, понедельник 20:15 БАТЭ 0:1 Динамо
2 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Динамо 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
29 тур
1 ноября, суббота 14:00 Динамо 1:2 БАТЭ
24 тур
22 сентября, понедельник 20:00 БАТЭ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
19 тур
13 августа, среда 19:30 Динамо 0:2 БАТЭ
8 тур
15 мая, четверг 19:00 БАТЭ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 2:1 БАТЭ
26 тур
5 октября, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013
12 тур
15 июня, суббота 18:00 Динамо 1:2 БАТЭ
1 тур
31 марта, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 БАТЭ
17 тур
1 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 1:3 Динамо
6 тур
21 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 21:30 БАТЭ 2:2 Динамо
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 БАТЭ
4 тур
15 апреля, пятница 21:00 БАТЭ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
8 ноября, понедельник 19:00 БАТЭ 4:0 Динамо
20 тур
22 сентября, среда 18:00 БАТЭ 2:3 Динамо
9 тур
11 мая, вторник 19:00 Динамо 0:1 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
31 августа, понедельник 20:00 БАТЭ 1:1 Динамо
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мн 17 12 3 2 41:16 +25 39
2. Неман 15 10 3 2 26:9 +17 33
3. Ислочь 18 9 3 6 23:18 +5 30
4. Торпедо-БелАЗ 17 7 8 2 22:11 +11 29
5. Славия-Мозырь 18 8 4 6 20:16 +4 28
6. Слуцк 18 6 4 8 21:22 -1 22
7. БАТЭ 14 6 4 4 20:14 +6 22
8. Минск 17 5 6 6 14:14 0 21
9. Гомель 16 5 6 5 25:31 -6 21
10. Динамо-Брест 18 6 1 11 17:27 -10 19
11. Сморгонь 18 5 1 12 16:33 -17 16
12. Нафтан 18 3 3 12 14:30 -16 12
13. Белшина 17 3 4 10 13:32 -19 2
14. Шахтер Сл 15 9 3 3 28:15 +13 -5
15. Энергетик-БГУ 16 3 5 8 7:19 -12 -9
* - Шахтер: снято 35
Белшина: снято 11
Энергетик-БГУ: снято 23
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