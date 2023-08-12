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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Политехника Яссы - Университатя
Политехника Яссы - Университатя: обзор матча 12 августа 2023
Политехника Яссы
12.08.2023, суббота, 21:30
Румыния. Лига I, 5 тур
1 : 4
Завершен
Университатя
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Статистика матча Политехника Яссы - Университатя
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Матчи команд
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
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Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
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2 : 0
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