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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - Сепси
Петролул - Сепси: обзор матча 08 марта 2024
Петролул
08.03.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 30 тур
1 : 2
Завершен
Сепси
87'
А. Бериша
15'
Ф. Стефан
90+2'
Г. Дебелюх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - Сепси
Желтая карточка
P. Papp
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
М. Стефанеску
90'
+3
Желтая карточка
Г. Дебелюх
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Г. Дебелюх
Пас отдал
А. Думитреску
Желтая карточка
M. Bratu
90'
+1
89'
Желтая карточка
D. Popșa
ГОЛ! 1:1!
А. Бериша
Пас отдал
A. Ișfan
87'
85'
Замена
А. Кечкеш
️️️️
Ш. Каллаку
85'
Замена
D. Popșa
️️️️
D. Oroian
Желтая карточка
M. Huja
82'
Желтая карточка
Б. Мейерс
74'
70'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
П. Шафранко
70'
Замена
А. Думитреску
️️️️
К. Варга
Замена
M. Bratu
️️️️
А. Муси
65'
60'
Желтая карточка
Ф. Стефан
Желтая карточка
G. Grozav
56'
Замена
Т. Йюрю
️️️️
I. DiomandÃ©
54'
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
T. Seto
46'
Замена
A. Ișfan
️️️️
Жаир
46'
16'
Замена
A. Aganović
️️️️
C. Matei
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Стефан
Желтая карточка
T. Seto
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
3
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
7
Жаир
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
11
Мариуш Стефанеску
(К)
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Петролул
1
Raul Balbarau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
41
Mario Bratu
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
9
Christian Irobiso
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
16
Томми Йюрю
ЦФ
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
24
Denis Renta
ЦП
77
Adnan Aganović
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
4-3-1-2
38
Зима
4
2
3
2
Мейерс
20
Ханка
25
7
Жаир
7
Муси
99
Бериша
7
3-1-2-2-2
1
17
13
Чоботарию
96
Стефан
6
Паун
59
Каллаку
10
7
Варга
11
Стефанеску
16
Шафранко
82
7
Муси
41
41
7
Муси
25
82
82
25
7
Жаир
24
24
7
Жаир
16
Йюрю
16
Йюрю
7
Варга
2
Думитреску
2
Думитреску
7
Варга
59
Каллаку
5
Кечкеш
5
Кечкеш
59
Каллаку
17
27
27
17
10
77
77
10
16
Шафранко
27
Дебелюх
27
Дебелюх
16
Шафранко
Остались в запасе
Петролул
Сепси
1
Raul Balbarau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
9
Christian Irobiso
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
98
Hunor Botond Gedo
ВР
24
Denis Renta
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
1
Raul Balbarau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
9
Christian Irobiso
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
24
Denis Renta
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Петролул - Сепси
6
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
14
Офсайды
0
3
Количество передач
420
303
Сейвы
2
3
Точность передач %
68
61
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
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Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
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2017.10.27 08:30
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
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