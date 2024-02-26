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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Волунтари
Университатя - Волунтари: обзор матча 26 февраля 2024
Университатя
26.02.2024, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 27 тур
2 : 1
Завершен
Волунтари
7'
С. Байарам
84'
Д. Мальдонадо
54'
R. Popescu (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Волунтари
89'
Замена
D. Florea
️️️️
L. Crepulja
ГОЛ! 2:1!
Д. Мальдонадо
Пас отдал
А. Митрица
84'
Замена
Д. Мальдонадо
️️️️
Ю. Бадель
83'
82'
Желтая карточка
B. Cascini
79'
Замена
C. Paz
️️️️
A. Dumiter
74'
Желтая карточка
R. Popescu
73'
Замена
B. Cascini
️️️️
R.
Замена
E. Koljić
️️️️
Й. Маркович
59'
Желтая карточка
L. Houri
57'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
R. Popescu
Желтая карточка
Л. Попеску
52'
46'
Замена
A. Nemec
️️️️
A. Ciobanu
Желтая карточка
А. Митрица
27'
Желтая карточка
Н. Банку
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Байарам
Пас отдал
L. Houri
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
33
Lyes Houri
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
24
Ricardinho
(К)
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
8
Robert Popescu
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Университатя
31
Matei Goga
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Жален Блеса
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
28
Bautista Cascini
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
99
Andrei Dima
ЦФ
3-1-4-2
21
Попеску
11
Банку
27
Бадель
6
Скрециу
23
Меквабишвили
16
Кэпэцынэ
10
Байарам
4
Крету
28
Митрица
9
Маркович
33
3-2-2-3
88
Хесус Фернандес
24
5
Матрикарди
5
22
Раца
27
Алийи
21
14
Кырнац
8
41
17
27
Бадель
3
Мальдонадо
3
Мальдонадо
27
Бадель
9
Маркович
7
7
9
Маркович
41
22
22
41
21
10
10
21
24
28
28
24
17
77
77
17
Остались в запасе
Университатя
Волунтари
31
Matei Goga
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Жален Блеса
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
99
Andrei Dima
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
31
Matei Goga
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Звонимир Козули
ЦП
11
Жален Блеса
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
Остались в запасе
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
99
Andrei Dima
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча Университатя - Волунтари
4
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
19
Офсайды
1
2
Количество передач
451
392
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Информация о матче
Главный судья:
Adrian Viorel Cojocaru, Romania
Стадион:
Ион Облеменко
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