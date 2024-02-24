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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Политехника Яссы - Рапид
Политехника Яссы - Рапид: обзор матча 24 февраля 2024
Политехника Яссы
24.02.2024, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 27 тур
3 : 1
Завершен
Рапид
55'
А. Беттаиб
88'
A. Roman
90+4'
S. Harrison
52'
Э. Красники
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Политехника Яссы - Рапид
ГОЛ! 3:1!
S. Harrison
Пас отдал
C. Jatobá
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
A. Roman
Пас отдал
A.
88'
Замена
A. Roman
️️️️
H. Saghiri
80'
78'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
Э. Красники
78'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
B. Burmaz
78'
Замена
Я. Громада
️️️️
A. Albu
Замена
S. Harrison
️️️️
А. Беттаиб
77'
Замена
К. Кабран
️️️️
С. Бус
66'
Замена
C. Jatobá
️️️️
L. Mihai
66'
64'
Замена
К. Петрила
️️️️
J. Papeau
64'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
Д. Джокович
ГОЛ! 1:1!
А. Беттаиб
Пас отдал
С. Бус
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Э. Красники
Замена
A.
️️️️
М. Бордеяну
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
88
Luca Mihai
ЦП
37
Михай Бордеяну
(К)
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
35
Hamza Saghiri
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
77
J. Papeau
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
11
Borisav Burmaz
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Политехника Яссы
12
Toma Niga
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
28
Diego Farcas
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
88
Carlos Jatobá
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
23
S. Harrison
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
19
Allanzinho
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
4-3-3
1
3
18
20
30
Тодороски
88
37
Бордеяну
22
21
Беттаиб
19
Бус
35
3-2-2-1-2
16
Айоани
24
25
22
47
Браун
6
77
88
Джокович
7
Красники
7
Ррахмани
11
21
Беттаиб
23
23
21
Беттаиб
88
88
88
88
35
8
8
35
19
Бус
11
Кабран
11
Кабран
19
Бус
37
Бордеяну
19
19
37
Бордеяну
25
14
Громада
14
Громада
25
88
Джокович
26
Оайдэ
26
Оайдэ
88
Джокович
77
10
Петрила
10
Петрила
77
7
Красники
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
7
Красники
11
8
Хасани
8
Хасани
11
Остались в запасе
Политехника Яссы
Рапид
12
Toma Niga
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
28
Diego Farcas
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
12
Toma Niga
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
28
Diego Farcas
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Политехника Яссы - Рапид
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
13
Офсайды
3
5
Количество передач
463
431
Сейвы
5
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Матчи команд
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Stadionul Emil Alexandrescu, Iasi
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