Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Фарул
Сепси - Фарул: обзор матча 19 февраля 2024
Сепси
19.02.2024, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 26 тур
0 : 1
Завершен
Фарул
87'
C. Grameni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - Фарул
Желтая карточка
М. Рондон
90'
+7
90'
+5
Замена
D. Sirbu
️️️️
I. Larie
87'
ГОЛ! 0:1!
C. Grameni
Пас отдал
Д. Кики
Замена
М. Рондон
️️️️
П. Шафранко
81'
Замена
D. Moldovan
️️️️
R. Niczuly
81'
Замена
К. Варга
️️️️
Ш. Каллаку
77'
Замена
A. Aganović
️️️️
C. Matei
77'
72'
Замена
I. Vina
️️️️
R. Deaconu
Замена
А. Думитреску
️️️️
Ф. Стефан
62'
55'
Желтая карточка
R. Deaconu
54'
Замена
R.
️️️️
К. Будеску
54'
Замена
Д. Неделку
️️️️
Д. Кейруш
54'
Замена
К. Боли
️️️️
К. Ганя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
17
Darius Oroian
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
27
Davide Popșa
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
77
Adnan Aganović
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
4
Gustavo Marins
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
14
Драгош Неделку
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
79
Iustin Doicaru
ЦФ
90
Александру Стоян
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
4-1-2-1-3
17
13
Чоботарию
96
Стефан
5
Кечкеш
6
Паун
59
Каллаку
10
11
Стефанеску
33
16
Шафранко
82
3-2-2-1-2
1
5
Кейруш
17
17
Попеску
94
25
Кики
70
8
10
Будеску
11
Мунтяну
11
Ганя
33
1
1
33
96
Стефан
2
Думитреску
2
Думитреску
96
Стефан
59
Каллаку
7
Варга
7
Варга
59
Каллаку
10
77
77
10
16
Шафранко
99
Рондон
99
Рондон
16
Шафранко
11
Ганя
39
Боли
39
Боли
11
Ганя
17
22
22
17
5
Кейруш
14
Неделку
14
Неделку
5
Кейруш
70
8
8
70
10
Будеску
9
9
10
Будеску
Остались в запасе
Сепси
Фарул
98
Hunor Botond Gedo
ВР
27
Davide Popșa
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
34
Ştefan Muşat
ВР
4
Gustavo Marins
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
79
Iustin Doicaru
ЦФ
90
Александру Стоян
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
27
Davide Popșa
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
4
Gustavo Marins
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
79
Iustin Doicaru
ЦФ
90
Александру Стоян
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Сепси - Фарул
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
15
12
Офсайды
4
4
Количество передач
477
321
Сейвы
1
8
Точность передач %
76
61
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 0
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
Новости команд
Все
Сепси
Фарул
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+