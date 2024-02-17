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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - УТА Арад
Волунтари - УТА Арад: обзор матча 17 февраля 2024
Волунтари
17.02.2024, суббота, 15:00
Румыния. Лига I, 26 тур
0 : 1
Завершен
УТА Арад
77'
A. Fabry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волунтари - УТА Арад
Замена
A. Ciobanu
️️️️
B. Cascini
87'
Замена
D. Florea
️️️️
R. Popescu
80'
Замена
Н. Кырнац
️️️️
A. Dumiter
80'
77'
ГОЛ! 0:1!
A. Fabry
Пас отдал
T. Căpuşă
74'
Замена
R. Pop
️️️️
A. Stahl
71'
Замена
А. Тудоре
️️️️
K. Luckassen
71'
Замена
A. Fabry
️️️️
C. Micovschi
Замена
D. Andrei
️️️️
M. Radut
71'
56'
Замена
A. Stahl
️️️️
V. Morar
56'
Замена
M. Freitas
️️️️
Ж. Педру
Желтая карточка
R.
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
24
Ricardinho
(К)
ЦЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
77
Adam Nemec
ЦФ
8
Robert Popescu
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
28
Bautista Cascini
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
УТА Арад
4
Alexandru Benga
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
17
Vlad Morar
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
22
C. Paz
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
14
Николаэ Кырнац
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
14
Marcelo Freitas
ЦП
20
Andrei David
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
4-1-4
88
Хесус Фернандес
24
5
5
Матрикарди
27
Бобоц
21
77
28
41
8
4-2-5
5
2
19
4
21
8
Педру
24
93
66
17
42
8
10
10
8
41
14
Кырнац
14
Кырнац
41
28
17
17
28
8
Педру
14
14
8
Педру
55
55
17
77
77
17
19
22
22
19
42
99
Тудоре
99
Тудоре
42
Остались в запасе
Волунтари
УТА Арад
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
20
Andrei David
ЦП
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
20
Andrei David
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Волунтари - УТА Арад
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
10
Офсайды
3
2
Количество передач
532
450
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Stadionul Anghel Iordanescu, Voluntari
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