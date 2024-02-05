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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - Херманнштадт
Волунтари - Херманнштадт: обзор матча 05 февраля 2024
Волунтари
05.02.2024, понедельник, 18:00
Румыния. Лига I, 24 тур
1 : 1
Завершен
Херманнштадт
90+8'
D. Florea (П)
31'
D. Paraschiv
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волунтари - Херманнштадт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Florea
90'
+8
Желтая карточка
D. Florea
90'
+5
86'
Замена
M. Antoche
️️️️
А. Мургиа
Замена
D. Andrei
️️️️
R. Popescu
84'
79'
Замена
P. Medina
️️️️
Р. Опруц
Замена
Р. Бобоц
️️️️
Н. Алийи
75'
Замена
A. Dumiter
️️️️
M. Radut
75'
64'
Замена
I. Stoica
️️️️
I. Biceanu
Замена
L. Droppa
️️️️
B. Cascini
59'
Замена
D. Florea
️️️️
A. Ciobanu
59'
Желтая карточка
П. Матрикарди
40'
31'
ГОЛ! 0:1!
D. Paraschiv
Пас отдал
S. Balaure
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
28
Bautista Cascini
ЦФ
8
Robert Popescu
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
5
Sota Mino
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
9
Kablan N'Goma
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
3-2-4
88
Хесус Фернандес
24
5
Матрикарди
5
Армаш
27
Алийи
22
Раца
28
17
77
8
3-4-2
34
16
Бутян
5
31
Опруц
96
29
98
5
30
27
17
10
10
17
27
Алийи
27
Бобоц
27
Бобоц
27
Алийи
28
6
6
28
41
41
29
4
4
29
11
Мургиа
6
6
11
Мургиа
31
Опруц
15
15
31
Опруц
Остались в запасе
Волунтари
Херманнштадт
21
L. Crepulja
ЦП
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
21
L. Crepulja
ЦП
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Grigore Ioan Turda
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
22
Ionuţ Pop
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
33
Alexandru Luca
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Волунтари - Херманнштадт
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
18
Количество передач
741
309
Сейвы
4
4
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stadionul Anghel Iordanescu, Voluntari
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