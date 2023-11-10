Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Рапид
Сепси - Рапид: обзор матча 10 ноября 2023
Сепси
10.11.2023, пятница, 21:30
Румыния. Лига I, 16 тур
0 : 0
Завершен
Рапид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - Рапид
84'
Замена
O. El Sawy
️️️️
J. Papeau
73'
Замена
К. Кыржан
️️️️
A. Albu
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
П. Шафранко
73'
Замена
C. Matei
️️️️
A. Aganović
73'
Замена
Р. Варга
️️️️
Ф. Стефан
63'
58'
Замена
J. Tsoumou
️️️️
A. Ionita II
58'
Замена
М. Кяйт
️️️️
Р. Оайдэ
Желтая карточка
И. Алими
49'
48'
Желтая карточка
Ф. Бамгбойе
35'
Желтая карточка
J. Papeau
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
4
Исник Алими
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
77
J. Papeau
ЦП
10
A. Ionita II
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
10
Borja Valle
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
10
Cosmin Matei
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
8
Juvhel Tsoumou
ЦФ
2-2-1-5
13
Чоботарию
96
Стефан
4
Алими
24
11
Стефанеску
8
33
16
Шафранко
77
82
3-2-3-2
31
Молдован
25
22
6
47
Браун
24
77
10
26
Оайдэ
10
70
Бамгбойе
77
10
10
77
16
Шафранко
27
Дебелюх
27
Дебелюх
16
Шафранко
96
Стефан
17
Варга
17
Варга
96
Стефан
25
10
Кыржан
10
Кыржан
25
26
Оайдэ
14
Кяйт
14
Кяйт
26
Оайдэ
77
42
42
77
10
8
8
10
Остались в запасе
Сепси
Рапид
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
90
Virgil Drăghia
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Сепси - Рапид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
Новости команд
Все
Сепси
Рапид
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+