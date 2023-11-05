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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Волунтари
Университатя Клуж - Волунтари: обзор матча 05 ноября 2023
Университатя Клуж
05.11.2023, воскресенье, 16:00
Румыния. Лига I, 15 тур
1 : 2
Завершен
Волунтари
12'
И. Стоица
31'
A. Nemec
61'
A. Dumiter
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Волунтари
Желтая карточка
П. Илиев
90'
+7
90'
+7
Пенальти не реализован!
A. Dumiter
90'
+1
Желтая карточка
A. Dumiter
Желтая карточка
А. Кипчиу
90'
+1
Желтая карточка
Э. Ману
90'
88'
Замена
A. Cocian
️️️️
В. Раца
75'
Замена
C. Paz
️️️️
A. Nemec
Замена
Э. Ману
️️️️
О. Бик
73'
Замена
R. Silaghi
️️️️
И. Стоица
73'
67'
Вторая желтая
Н. Кырнац
65'
Желтая карточка
Н. Кырнац
Замена
G. Simion
️️️️
K. Doukoure
63'
Замена
Д. Попа
️️️️
В. Джордже
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
A. Dumiter
Пас отдал
D. Andrei
60'
Замена
A. Dumiter
️️️️
M. Radut
60'
Замена
D. Andrei
️️️️
R. Popescu
31'
ГОЛ! 1:1!
A. Nemec
Пас отдал
В. Раца
22'
Желтая карточка
И. Армаш
ГОЛ! 1:0!
И. Стоица
Пас отдал
Д. Нистор
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
4
Andrei Miron
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
17
Kevin Doukoure
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
8
Robert Popescu
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
7
Robert Silaghi
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
98
Gabriel Simion
ЦФ
21
Marco Fossati
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
22
C. Paz
ЦЗ
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
3-3-4
23
Илиев
71
Петелеу
4
3
Митря
17
11
Джордже
10
Нистор
27
Кипчиу
10
Стоица
94
Бик
9
3-2-2-2
88
Хесус Фернандес
5
Матрикарди
24
5
Армаш
22
Раца
27
Бобоц
21
14
Кырнац
77
8
10
Стоица
7
7
10
Стоица
94
Бик
45
Ману
45
Ману
94
Бик
17
98
98
17
11
Джордже
29
Попа
29
Попа
11
Джордже
77
22
22
77
41
41
Остались в запасе
Университатя Клуж
Волунтари
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
10
D. Florea
ЦФ
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Остались в запасе
10
D. Florea
ЦФ
31
Октавиан Вылчану
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
6
Lukáš Droppa
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча Университатя Клуж - Волунтари
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Catalin Popa, Romania
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
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