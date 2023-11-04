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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Петролул
Сепси - Петролул: обзор матча 04 ноября 2023
Сепси
04.11.2023, суббота, 17:45
Румыния. Лига I, 15 тур
0 : 0
Завершен
Петролул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - Петролул
90'
+1
Желтая карточка
P. Papp
Замена
М. Рондон
️️️️
A. Aganović
89'
Желтая карточка
Ф. Стефан
88'
87'
Желтая карточка
Б. Омрани
83'
Замена
P. Justiniano
️️️️
G. Grozav
Замена
Р. Варга
️️️️
I. Gheorghe
75'
71'
Замена
Б. Омрани
️️️️
I. DiomandÃ©
65'
Замена
T. Seto
️️️️
J.
65'
Замена
Г. Абуашвили
️️️️
А. Муси
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
П. Шафранко
60'
Замена
C. Matei
️️️️
B. Ninaj
60'
59'
Желтая карточка
L. Dumitriu
Желтая карточка
B. Ninaj
52'
12'
Желтая карточка
J.
Желтая карточка
D. Oroian
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
17
Darius Oroian
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
4
Исник Алими
ЦП
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
7
Жаир
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
10
Cosmin Matei
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Петролул
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
3-1-1-5
17
96
Стефан
5
Кечкеш
4
Алими
11
Стефанеску
82
16
Шафранко
77
8
44
4-4-1-1
38
Зима
4
2
Мейерс
2
22
82
44
7
Жаир
6
7
Муси
7
82
10
10
82
16
Шафранко
27
Дебелюх
27
Дебелюх
16
Шафранко
77
99
Рондон
99
Рондон
77
8
17
Варга
17
Варга
8
7
29
29
7
6
25
25
6
7
Муси
9
Абуашвили
9
Абуашвили
7
Муси
82
29
Омрани
29
Омрани
82
Остались в запасе
Сепси
Петролул
1
Dinu Moldovan
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Сепси - Петролул
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
Sepsi Arena, Sfantu Gheorghe
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2017.10.27 08:30
1
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2021.10.07 19:41
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