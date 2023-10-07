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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - Университатя
Волунтари - Университатя: обзор матча 07 октября 2023
Волунтари
07.10.2023, суббота, 18:45
Румыния. Лига I, 12 тур
0 : 0
Завершен
Университатя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волунтари - Университатя
Желтая карточка
П. Матрикарди
90'
+6
Замена
D. Andrei
️️️️
A. Nemec
90'
+3
Замена
R. Popescu
️️️️
R. Voican
90'
+3
Замена
Л. Божичкович
️️️️
В. Раца
90'
+2
Желтая карточка
Н. Кырнац
90'
Замена
L. Crepulja
️️️️
R.
86'
Желтая карточка
R. Voican
84'
Желтая карточка
R.
78'
78'
Замена
Б. Ндонг
️️️️
М. Кэпэцынэ
Замена
D. Florea
️️️️
A. Dumiter
77'
76'
Желтая карточка
В. Скрециу
69'
Замена
А. Рогулич
️️️️
L. Houri
Желтая карточка
В. Раца
67'
59'
Замена
С. Байарам
️️️️
M. Danciu
51'
Пенальти не реализован!
А. Митрица
46'
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
22'
Желтая карточка
Н. Банку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
72
Roberto Voican
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
41
Andrei Dumiter
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
21
L. Crepulja
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
10
D. Florea
ЦФ
8
Robert Popescu
ЦФ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
3-2-2-2
88
Хесус Фернандес
5
Матрикарди
5
Армаш
24
22
22
Раца
72
14
Кырнац
77
41
3-4-3
21
Попеску
6
Скрециу
34
Силва
11
Банку
16
Кэпэцынэ
4
Крету
27
Куртич
28
Митрица
33
37
7
24
21
21
24
41
10
10
41
22
Раца
19
Божичкович
19
Божичкович
22
Раца
72
8
8
72
16
Кэпэцынэ
12
Ндонг
12
Ндонг
16
Кэпэцынэ
33
44
Рогулич
44
Рогулич
33
37
10
Байарам
10
Байарам
37
7
9
Маркович
9
Маркович
7
Остались в запасе
Волунтари
Университатя
31
Октавиан Вылчану
ВР
Главный тренер
Илие Поэнару
91
Давид Лазар
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
31
Октавиан Вылчану
ВР
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
24
Alexandru Ișfan
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Волунтари - Университатя
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
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