Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Сепси
Фарул - Сепси: обзор матча 30 сентября 2023
Фарул
30.09.2023, суббота, 21:30
Румыния. Лига I, 11 тур
2 : 1
Завершен
Сепси
6'
I. Larie (П)
55'
К. Будеску
45+2'
М. Стефанеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Сепси
89'
Желтая карточка
Ф. Стефан
84'
Желтая карточка
А. Кечкеш
79'
Замена
М. Рондон
️️️️
И. Алими
79'
Замена
А. Кечкеш
️️️️
B. Ninaj
Замена
Н. Григорян
️️️️
A. Mazilu
76'
Замена
I. Vina
️️️️
C. Grameni
76'
Замена
R.
️️️️
Л. Мунтяну
76'
Замена
К. Боли
️️️️
Д. Кики
68'
64'
Замена
Р. Варга
️️️️
П. Шафранко
64'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
В. Дамашкан
Желтая карточка
М. Попеску
63'
62'
Замена
A. Aganović
️️️️
C. Matei
ГОЛ! 2:1!
К. Будеску
Пас отдал
Д. Кики
55'
51'
Желтая карточка
П. Шафранко
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Стефанеску
Пас отдал
И. Алими
Желтая карточка
A. Artean
39'
Замена
М. Попеску
️️️️
Д. Неделку
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
I. Larie
6'
5'
Желтая карточка
B. Ninaj
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
14
Драгош Неделку
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
26
Adrian Mazilu
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Сепси
96
Флорин Стефан
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
10
Cosmin Matei
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
33
Roland Niczuly
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
17
Михай Попеску
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
12
Enes Sali
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
22
Francisco Junior
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Айоани
25
Кики
17
22
8
Балуцэ
14
Неделку
18
8
10
Будеску
11
Мунтяну
26
1-3-1-5
96
Стефан
10
4
Алими
25
11
Стефанеску
16
Шафранко
33
44
82
8
14
Неделку
17
Попеску
17
Попеску
14
Неделку
25
Кики
39
Боли
39
Боли
25
Кики
26
30
Григорян
30
Григорян
26
11
Мунтяну
9
9
11
Мунтяну
8
8
8
8
82
5
Кечкеш
5
Кечкеш
82
4
Алими
99
Рондон
99
Рондон
4
Алими
31
Дамашкан
27
Дебелюх
27
Дебелюх
31
Дамашкан
16
Шафранко
17
Варга
17
Варга
16
Шафранко
10
77
77
10
Остались в запасе
Фарул
Сепси
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
94
Damien Dussaut
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
1
Dinu Moldovan
ВР
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
22
Francisco Junior
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
94
Damien Dussaut
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
12
Enes Sali
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
22
Francisco Junior
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Фарул - Сепси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Новости команд
Все
Фарул
Сепси
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+