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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Волунтари
УТА Арад - Волунтари: обзор матча 30 сентября 2023
УТА Арад
30.09.2023, суббота, 14:30
Румыния. Лига I, 11 тур
0 : 0
Завершен
Волунтари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Волунтари
90'
+1
Замена
Л. Божичкович
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
85'
Замена
A. Cocian
️️️️
R.
72'
Желтая карточка
Р. Мар Сигурйонссон
Замена
H. Marku
️️️️
C. Micovschi
72'
Замена
A. Vucenovic
️️️️
Г. Купер
71'
Замена
R. Pop
️️️️
C. Mihai
71'
70'
Желтая карточка
C. Paz
67'
Замена
R. Voican
️️️️
D. Andrei
66'
Замена
A. Nemec
️️️️
D. Florea
66'
Замена
Н. Кырнац
️️️️
A. Dumiter
Замена
R. Ofosu
️️️️
D. Rodrigues
46'
Желтая карточка
C. Micovschi
45'
+5
45'
+1
Желтая карточка
A. Dumiter
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
3
Али Абид
ЛЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
14
Marcelo Freitas
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
22
A. Fabry
ЦФ
93
Florin Iacob
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
28
Ionut Andres
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
11
R. Ofosu
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
17
Aleksandar Vucenovic
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
19
Лука Божичкович
АП
77
Adam Nemec
ЦФ
3-2-2-4
5
4
19
3
Абид
2
14
21
22
90
Купер
77
93
3-2-1-2
88
Хесус Фернандес
24
28
5
Матрикарди
27
Бобоц
22
16
Мар Сигурйонссон
41
10
2
11
11
2
19
27
27
19
21
55
55
21
90
Купер
17
17
90
Купер
72
72
41
14
Кырнац
14
Кырнац
41
16
Мар Сигурйонссон
19
Божичкович
19
Божичкович
16
Мар Сигурйонссон
10
77
77
10
Остались в запасе
УТА Арад
Волунтари
25
Данил Кучер
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
21
L. Crepulja
ЦП
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
Остались в запасе
21
L. Crepulja
ЦП
31
Октавиан Вылчану
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча УТА Арад - Волунтари
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
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