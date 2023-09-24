Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - Херманнштадт
Петролул - Херманнштадт: обзор матча 24 сентября 2023
Петролул
24.09.2023, воскресенье, 18:15
Румыния. Лига I, 10 тур
0 : 0
Завершен
Херманнштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - Херманнштадт
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
90'
+1
Замена
L. Dumitriu
️️️️
Жаир
88'
Желтая карточка
Л. Зима
86'
76'
Замена
R. Fonseca
️️️️
S. Balaure
Замена
I. Raducan
️️️️
А. Муси
74'
62'
Замена
Г. Янку
️️️️
C. Neguț
46'
Замена
A. Oroian
️️️️
P. Medina
46'
Замена
Б. Альхассан
️️️️
А. Мургиа
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
М. Роман
46'
10'
Замена
A. Daniel Jipa
️️️️
D. Iancu
Красная карточка
V. Țicu
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
30
Seniko Doua
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
3
Valentin Țicu
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
7
Жаир
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
Михай Роман
ЦФ
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Sota Mino
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Петролул
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
6
Jefferson
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
42
Баба Альхассан
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
4-3-1-2
38
Зима
30
2
Мейерс
3
4
20
Ханка
25
7
Жаир
7
Муси
7
7
Роман
2-3-4
34
4
16
Бутян
5
17
96
27
30
10
15
7
Роман
82
82
7
Роман
7
Жаир
44
44
7
Жаир
7
Муси
90
90
7
Муси
15
51
51
15
11
Мургиа
42
Альхассан
42
Альхассан
11
Мургиа
17
98
98
17
10
10
Янку
10
Янку
10
96
99
99
96
Остались в запасе
Петролул
Херманнштадт
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
29
Ionuț Biceanu
ЦП
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
29
Ionuț Biceanu
ЦП
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Петролул - Херманнштадт
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Новости команд
Все
Петролул
Херманнштадт
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+