|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сахалинец
|6
|4
|1
|1
|20:5
|+15
|13
|2.
|Леон Сатурн
|5
|4
|0
|1
|12:2
|+10
|12
|3.
|Калуга
|5
|4
|0
|1
|13:2
|+11
|12
|4.
|Арсенал-2
|5
|3
|1
|1
|7:5
|+2
|10
|5.
|Динамо Вл
|4
|3
|0
|1
|12:6
|+6
|9
|6.
|Спартак Т
|5
|2
|2
|1
|8:6
|+2
|8
|7.
|Зенит Пз
|5
|2
|2
|1
|5:6
|-1
|8
|8.
|Композит
|5
|2
|1
|2
|11:12
|-1
|7
|9.
|СКА-Хабаровск-2
|5
|2
|1
|2
|7:8
|-1
|7
|10.
|Рязань
|5
|2
|1
|2
|12:8
|+4
|7
|11.
|Сахалин
|4
|2
|0
|2
|3:3
|0
|6
|12.
|Знамя
|5
|2
|0
|3
|4:7
|-3
|6
|13.
|Космос
|5
|1
|3
|1
|8:7
|+1
|6
|14.
|Квант
|5
|1
|3
|1
|5:10
|-5
|6
|15.
|Химки-М
|5
|1
|0
|4
|3:10
|-7
|3
|16.
|Пересвет
|6
|1
|0
|5
|9:28
|-19
|3
|17.
|Строгино
|5
|0
|2
|3
|9:13
|-4
|2
|18.
|Коломна
|5
|0
|1
|4
|5:15
|-10
|1