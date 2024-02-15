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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - АЕЗ Закакиу
Неа Саламис Фамагуста - АЕЗ Закакиу: обзор матча 15 февраля 2024
Неа Саламис Фамагуста
15.02.2024, четверг, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
1 : 1
Завершен
АЕЗ Закакиу
63'
Р. Джанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - АЕЗ Закакиу
90'
+7
Желтая карточка
Н. Дигини
Замена
Р. Офори
️️️️
П. Конате
81'
80'
Замена
M. Sifneos
️️️️
I. Chatzivasilis
78'
Желтая карточка
A. David Reynolds
65'
Замена
А. Опоку Сарфо
️️️️
К. Роша
64'
Желтая карточка
Э. Сабо
ГОЛ! 1:0!
Р. Джанга
63'
Замена
Р. Джанга
️️️️
M.
60'
Замена
К. Сержиу
️️️️
S. Leuko
60'
Желтая карточка
A. Frangos
24'
Желтая карточка
M. Guanini
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
28
Manuel Guanini
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
8
Miguelito
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
17
Yair Castro
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
80
Carlitos
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
10
Victor Fernandez
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
3-3-4
30
28
78
22
Конате
23
16
Бехарано
8
24
7
Нарсинг
22
25
3-4-3
1
33
4
24
10
10
Роша
33
52
Сабо
30
Дигини
17
26
22
Конате
37
Офори
37
Офори
22
Конате
24
22
Сержиу
22
Сержиу
24
8
32
Джанга
32
Джанга
8
10
Роша
6
Опоку Сарфо
6
Опоку Сарфо
10
Роша
26
29
29
26
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
АЕЗ Закакиу
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
80
Carlitos
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
10
Victor Fernandez
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
80
Carlitos
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
10
Victor Fernandez
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - АЕЗ Закакиу
2
3
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
9
Офсайды
1
1
Сейвы
4
1
Удары мимо ворот
6
3
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Marios Antoniou, Cyprus
Стадион:
Ammochostos Stadium, Larnaca
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