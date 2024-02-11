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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - Неа Саламис Фамагуста
Докса Катокопиас - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 11 февраля 2024
Докса Катокопиас
11.02.2024, воскресенье, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
0 : 3
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
27'
Д. Бехарано
39'
Л. Нарсинг
42'
M.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - Неа Саламис Фамагуста
Желтая карточка
M.
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
M.
82'
Замена
Р. Офори
️️️️
К. Сержиу
77'
Желтая карточка
A. Frangos
72'
Замена
️️️️
F. Durmishaj
Замена
M.
️️️️
Э. Асанте
70'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
Х. Кириаку
70'
Замена
K. Adenon
️️️️
М. Антониадес
70'
Замена
A. Nabi
️️️️
А. Пурич
56'
42'
ГОЛ! 0:3!
M.
39'
ГОЛ! 0:2!
Л. Нарсинг
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бехарано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
99
Omar Hani
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
21
Bryan Alceus
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
28
Manuel Guanini
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
8
Miguelito
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
80
Carlitos
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
8
Душко Трайчевски
ОП
70
Mesca
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
15
Khaled Adenon
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
4-1-3-2
61
24
Провидакис
15
Пурич
23
Антониадес
32
Кириаку
25
Кириаку
99
27
Фофана
21
88
Асанте
7
3-4-3
30
22
Сержиу
78
28
16
Бехарано
80
30
8
7
Нарсинг
24
25
25
Кириаку
8
Трайчевски
8
Трайчевски
25
Кириаку
88
Асанте
70
70
88
Асанте
23
Антониадес
15
15
23
Антониадес
15
Пурич
10
10
15
Пурич
22
Сержиу
37
Офори
37
Офори
22
Сержиу
Остались в запасе
Докса Катокопиас
Неа Саламис Фамагуста
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
23
A. Frangos
ЦП
1
Nikolaos Melissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
Остались в запасе
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Остались в запасе
23
A. Frangos
ЦП
1
Nikolaos Melissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Докса Катокопиас - Неа Саламис Фамагуста
1
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
9
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
7
11
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Andreas Tehrany, Cyprus
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