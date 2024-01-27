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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - Пафос
Омония - Пафос: обзор матча 27 января 2024
Омония
27.01.2024, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
1 : 2
Завершен
Пафос
28'
Р. Безус
14'
О. Валакари
87'
М. Танкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Пафос
Красная карточка
С. Кулибали
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
А. Рус
Замена
Я. Лецяск
️️️️
Н. Панайоту
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Кане
️️️️
М. Танкович
90'
Замена
П. Бочкай
️️️️
О. Валакари
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Танкович
84'
Замена
P. Twumasi
️️️️
Бруно
Замена
Д. Бакич
️️️️
М. Степински
82'
Замена
М. Кассама
️️️️
Х. Харалампус
82'
78'
Желтая карточка
J. Kvida
Желтая карточка
А. Какулис
72'
Замена
А. Какулис
️️️️
А. Франссон
71'
44'
Замена
Д. Гольдар
️️️️
Д. Икоко
ГОЛ! 1:1!
Р. Безус
28'
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Валакари
Желтая карточка
Р. Безус
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
44
Josef Kvida
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
7
Бруно
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Омония
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
36
Мамаду Кане
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Фабиано
2
Мэтьюз
5
Панайоту
26
Ланг
31
Кусулос
5
Кулибали
7
Франссон
21
Шимич
90
Безус
8
Харалампус
14
Степински
4-2-4
1
Ивушич
32
Икоко
44
28
Рус
22
Мельюсо
8
Валакари
25
Наме
22
Танкович
30
Драгомир
11
Маседа
7
Бруно
5
Панайоту
26
Лецяск
26
Лецяск
5
Панайоту
8
Харалампус
8
Кассама
8
Кассама
8
Харалампус
7
Франссон
9
Какулис
9
Какулис
7
Франссон
14
Степински
7
Бакич
7
Бакич
14
Степински
22
Танкович
36
Кане
36
Кане
22
Танкович
8
Валакари
12
Бочкай
12
Бочкай
8
Валакари
32
Икоко
5
Гольдар
5
Гольдар
32
Икоко
7
Бруно
21
21
7
Бруно
Остались в запасе
Омония
Пафос
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
73
Неманья Милетич
ЦЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
73
Неманья Милетич
ЦЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Омония - Пафос
2
1
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
11
Сейвы
2
4
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
2
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Momcilo Markovic, Serbia
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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