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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - Неа Саламис Фамагуста
Кармиотисса - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 21 января 2024
Кармиотисса
21.01.2024, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
0 : 1
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
68'
M.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - Неа Саламис Фамагуста
90'
+5
Желтая карточка
N. Melissas
89'
Замена
G. Katsikas
️️️️
П. Конате
Замена
S. Ben Sallam
️️️️
B. Kovačević
83'
Желтая карточка
A. Angeli
78'
Желтая карточка
A. Neofytou
74'
68'
ГОЛ! 0:1!
M.
67'
Замена
M.
️️️️
Н. Кузманович
Замена
J. Suk
️️️️
K. Rossi
65'
Замена
S. Charalambous
️️️️
S. Tsoukalas
65'
Желтая карточка
S. Tsoukalas
57'
Замена
D. Malone
️️️️
П. Психас
46'
Желтая карточка
K. Rossi
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
5
S. Tsoukalas
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
23
A. Frangos
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
29
Dion Malone
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
8
Miguelito
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
4-2-2-1
31
24
28
25
26
Христофору
5
8
21
Психас
11
Теодору
10
3-3-1-3
1
22
Сержиу
78
22
Конате
23
44
16
Бехарано
11
Кузманович
22
7
Нарсинг
32
Джанга
25
6
6
25
21
Психас
29
29
21
Психас
5
18
18
5
22
Конате
3
3
22
Конате
11
Кузманович
8
8
11
Кузманович
Остались в запасе
Кармиотисса
Неа Саламис Фамагуста
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
98
Giannis Kalanidis
ВР
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Статистика матча Кармиотисса - Неа Саламис Фамагуста
4
1
Всего ударов по воротам
3
11
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
13
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
3
4
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Photiou, Cyprus
Стадион:
Dimotiko Stadio Pano Polemidias, Pano Polemidia
Новости команд
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Кармиотисса
Неа Саламис Фамагуста
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2024.08.24 23:13
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