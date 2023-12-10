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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - Омония
Неа Саламис Фамагуста - Омония: обзор матча 10 декабря 2023
Неа Саламис Фамагуста
10.12.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
0 : 2
Завершен
Омония
48'
В. Семеду
68'
Я. Кусулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - Омония
90'
+4
Желтая карточка
М. Сиприано
84'
Замена
А. Франссон
️️️️
Ф. Бачиру
Замена
Н. Кузманович
️️️️
F. Durmishaj
75'
74'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Р. Безус
74'
Замена
В. Шимич
️️️️
Л. Лоизу
Желтая карточка
D. Dorregaray
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
Я. Кусулос
Желтая карточка
A. Diakite
63'
61'
Замена
А. Какулис
️️️️
С. Алиум
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Семеду
46'
Замена
П. Псалтис
️️️️
А. Мэтьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
80
Carlitos
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
19
Фуад Бачиру
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Неа Саламис Фамагуста
98
Giannis Kalanidis
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
88
Акинкунми Аму
ПВ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
3-2-5
30
22
Конате
6
78
80
18
25
21
22
7
Нарсинг
24
3-2-2-1-2
98
Узохо
5
Панайоту
2
Мэтьюз
31
Кусулос
5
Кулибали
6
Сиприано
19
Бачиру
90
Безус
10
Семеду
17
Алиум
75
Лоизу
25
11
Кузманович
11
Кузманович
25
2
Мэтьюз
17
Псалтис
17
Псалтис
2
Мэтьюз
19
Бачиру
7
Франссон
7
Франссон
19
Бачиру
75
Лоизу
21
Шимич
21
Шимич
75
Лоизу
90
Безус
8
Харалампус
8
Харалампус
90
Безус
17
Алиум
9
Какулис
9
Какулис
17
Алиум
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
Омония
98
Giannis Kalanidis
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
98
Giannis Kalanidis
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - Омония
2
1
Всего ударов по воротам
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
5
7
Удары мимо ворот
1
4
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Ammochostos Stadium, Larnaca
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