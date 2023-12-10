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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - Пафос
Кармиотисса - Пафос: обзор матча 10 декабря 2023
Кармиотисса
10.12.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
2 : 1
Завершен
Пафос
19'
A. Katsantonis
33'
A. Katsantonis
90+5'
P. Twumasi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - Пафос
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
P. Twumasi
Желтая карточка
Д. Теодору
90'
+3
Замена
Д. Теодору
️️️️
K. Rossi
76'
72'
Замена
B. Tavares
️️️️
П. Бочкай
72'
Замена
М. Деметриу
️️️️
Д. Икоко
Желтая карточка
N. Foor
60'
Желтая карточка
B. Kovačević
57'
46'
Замена
P. Twumasi
️️️️
Бруно
ГОЛ! 2:0!
A. Katsantonis
33'
Желтая карточка
S. Tsoukalas
30'
ГОЛ! 1:0!
A. Katsantonis
19'
Желтая карточка
K. Rossi
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
6
Педру Пеладжо
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
3-3-1-1
99
Анестис
24
25
25
Ньюпорт
5
10
8
7
Думбия
10
3-3-1-3
1
Ивушич
32
Икоко
28
Рус
44
6
Пеладжо
25
Наме
8
Валакари
12
Бочкай
7
Бруно
30
Драгомир
11
Маседа
11
Теодору
11
Теодору
32
Икоко
23
Деметриу
23
Деметриу
32
Икоко
7
Бруно
21
21
7
Бруно
12
Бочкай
49
49
12
Бочкай
Остались в запасе
Кармиотисса
Пафос
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
1
Ренато Йосипович
ВР
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Кармиотисса - Пафос
5
Всего ударов по воротам
3
10
Удары в створ
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
0
4
Нарушения
10
3
Офсайды
1
3
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Dimotiko Stadio Pano Polemidias, Pano Polemidia
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