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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Неа Саламис Фамагуста
АЕЗ Закакиу - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 26 ноября 2023
АЕЗ Закакиу
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
2 : 2
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
14'
Н. Дигини (П)
90+2'
К. Сержиу (АГ)
54'
F. Durmishaj
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Неа Саламис Фамагуста
Желтая карточка
A. Christou
90'
+10
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Сержиу
90'
+2
Замена
A. Christou
️️️️
А. Опоку Сарфо
90'
89'
Вторая желтая
Д. Бехарано
83'
Желтая карточка
Д. Бехарано
73'
Желтая карточка
S. Leuko
Замена
К. Роша
️️️️
I. Chatzivasilis
72'
Замена
M. Sifneos
️️️️
A. David Reynolds
72'
61'
Желтая карточка
Л. Нарсинг
54'
ГОЛ! 1:1!
F. Durmishaj
46'
Замена
F. Durmishaj
️️️️
Н. Кузманович
46'
Замена
S. Leuko
️️️️
П. Конате
Желтая карточка
Y. Castro
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Дигини
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
4-2-4
99
33
13
Дельмиру
27
2
6
Опоку Сарфо
10
17
30
Дигини
14
26
4-2-1-3
1
22
Сержиу
6
Даткович
78
22
Конате
16
Бехарано
18
11
Кузманович
21
22
7
Нарсинг
26
10
Роша
10
Роша
26
6
Опоку Сарфо
33
33
6
Опоку Сарфо
10
29
29
10
22
Конате
24
24
22
Конате
11
Кузманович
25
25
11
Кузманович
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Неа Саламис Фамагуста
23
A. Frangos
ЦП
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
23
A. Frangos
ЦП
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Неа Саламис Фамагуста
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Thomas Hatzivasileiou, Cyprus
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
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