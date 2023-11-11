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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - Докса Катокопиас
Неа Саламис Фамагуста - Докса Катокопиас: обзор матча 11 ноября 2023
Неа Саламис Фамагуста
11.11.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
2 : 0
Завершен
Докса Катокопиас
67'
A. Diakite
78'
D. Dorregaray (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - Докса Катокопиас
ГОЛ с пенальти! 2:0!
D. Dorregaray
78'
77'
Желтая карточка
А. Пурич
70'
Замена
A. Secerovic
️️️️
B. Dja DjÃ©djÃ©
ГОЛ! 1:0!
A. Diakite
67'
66'
Замена
В. Кириаку
️️️️
A. Nabi
66'
Замена
B. Sadik
️️️️
N. Trujić
56'
Желтая карточка
B. Dja DjÃ©djÃ©
49'
Замена
A. Antoniou
️️️️
Э. Асанте
47'
Красная карточка
Д. Шишковски
Замена
F. Durmishaj
️️️️
G. Papageorgiou
46'
Желтая карточка
Д. Бехарано
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
80
Carlitos
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
26
Musa Muhammed
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
22
Adnan Secerovic
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
3-3-4
1
6
Даткович
78
22
Сержиу
16
Бехарано
80
30
7
Нарсинг
24
21
22
4-1-1-4
1
Шишковски
35
Велкоски
26
23
Антониадес
15
Пурич
25
Кириаку
97
39
88
Асанте
7
10
30
25
25
30
88
Асанте
61
61
88
Асанте
10
32
Кириаку
32
Кириаку
10
97
22
22
97
7
9
9
7
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
Докса Катокопиас
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Остались в запасе
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - Докса Катокопиас
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Ammochostos Stadium, Larnaca
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