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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - Омония
Пафос - Омония: обзор матча 23 октября 2023
Пафос
23.10.2023, понедельник, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
0 : 2
Завершен
Омония
12'
Р. Безус
16'
В. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Омония
90'
+3
Замена
Л. Лоизу
️️️️
В. Семеду
82'
Замена
А. Франссон
️️️️
Р. Безус
Замена
B. Tavares
️️️️
П. Бочкай
81'
Замена
P. Twumasi
️️️️
М. Танкович
81'
76'
Желтая карточка
Фабиано
Желтая карточка
П. Пеладжо
73'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
М. Наме
64'
Замена
️️️️
А. Манга
64'
64'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Какулис
63'
Замена
С. Алиум
️️️️
В. Шимич
Замена
Бруно
️️️️
О. Валакари
46'
42'
Желтая карточка
Р. Безус
16'
ГОЛ! 0:2!
В. Семеду
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Безус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Алеф Манга
ЛВ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Омония
40
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
21
Велько Шимич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
88
Пепе
ЦП
49
Bruno Tavares
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Саиду Алиум
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
3-2-2-3
1
Ивушич
44
28
Рус
32
Икоко
8
Валакари
25
Наме
11
Манга
12
Бочкай
30
Драгомир
22
Танкович
11
Маседа
3-2-3-1-1
40
Фабиано
5
Панайоту
31
Кусулос
2
Мэтьюз
5
Кулибали
26
Лецяск
21
Шимич
90
Безус
19
Бачиру
10
Семеду
9
Какулис
25
Наме
6
Пеладжо
6
Пеладжо
25
Наме
12
Бочкай
49
49
12
Бочкай
8
Валакари
7
Бруно
7
Бруно
8
Валакари
22
Танкович
21
21
22
Танкович
90
Безус
7
Франссон
7
Франссон
90
Безус
21
Шимич
17
Алиум
17
Алиум
21
Шимич
10
Семеду
75
Лоизу
75
Лоизу
10
Семеду
9
Какулис
17
Ансарифард
17
Ансарифард
9
Какулис
Остались в запасе
Пафос
Омония
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Пафос - Омония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
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