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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Пафос
АЕЗ Закакиу - Пафос: обзор матча 02 октября 2023
АЕЗ Закакиу
02.10.2023, понедельник, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
1 : 4
Завершен
Пафос
45+1'
Y. Castro
9'
О. Валакари
34'
М. Танкович
43'
Ж. Маседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Пафос
86'
Замена
P. Twumasi
️️️️
М. Танкович
Желтая карточка
A. David Reynolds
85'
Замена
M. Sifneos
️️️️
I. Chatzivasilis
81'
Замена
A. Christofi
️️️️
J. Ruíz
81'
79'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
О. Валакари
79'
Замена
️️️️
Ж. Маседа
72'
Замена
J. Kvida
️️️️
А. Рус
Замена
A. Christou
️️️️
К. Роша
65'
58'
Желтая карточка
Д. Икоко
49'
Желтая карточка
А. Рус
ГОЛ! 1:3!
Y. Castro
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Маседа
34'
ГОЛ! 0:2!
М. Танкович
9'
ГОЛ! 0:1!
О. Валакари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
88
Пепе
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
4-3-3
1
33
13
Дельмиру
27
2
6
Опоку Сарфо
10
10
Роша
30
Дигини
26
17
2-2-1-5
1
Ивушич
32
Икоко
28
Рус
8
Валакари
25
Наме
11
Манга
5
Гольдар
49
11
Маседа
30
Драгомир
22
Танкович
27
14
14
27
10
Роша
33
33
10
Роша
26
29
29
26
28
Рус
44
44
28
Рус
8
Валакари
6
Пеладжо
6
Пеладжо
8
Валакари
22
Танкович
21
21
22
Танкович
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Пафос
28
Neofytos Stylianou
ВР
8
Fostave Mabani
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
88
Пепе
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
8
Fostave Mabani
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
88
Пепе
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Пафос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
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