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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - Докса Катокопиас
Пафос - Докса Катокопиас: обзор матча 23 сентября 2023
Пафос
23.09.2023, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
4 : 0
Завершен
Докса Катокопиас
18'
Бруно
22'
М. Танкович
23'
Бруно
52'
Ж. Маседа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Докса Катокопиас
Желтая карточка
П. Бочкай
74'
70'
Замена
B. Dja DjÃ©djÃ©
️️️️
B. Alceus
Замена
М. Деметриу
️️️️
Д. Икоко
58'
Замена
️️️️
Ж. Маседа
58'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ж. Маседа
52'
46'
Замена
Э. Асанте
️️️️
M. Muhammed
Замена
Пепе
️️️️
В. Драгомир
46'
Замена
Д. Гольдар
️️️️
J. Kvida
46'
46'
Замена
️️️️
A. Nabi
45'
+6
Желтая карточка
Г. Фофана
43'
Желтая карточка
A. Nabi
Желтая карточка
В. Драгомир
36'
ГОЛ! 3:0!
Бруно
23'
ГОЛ! 2:0!
М. Танкович
22'
20'
Замена
А. Пурич
️️️️
В. Сиелис
ГОЛ! 1:0!
Бруно
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Алеф Манга
ЛВ
25
Мустафа Наме
ЦП
11
Жайро Маседа
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
2
Aleksandar Pantić
ЦЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
26
Musa Muhammed
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
21
Bryan Alceus
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
8
Онни Валакари
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
88
Пепе
ЦП
7
Davó
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
22
Adnan Secerovic
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
9
Berat Sadik
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
3-1-2-4
1
Ивушич
44
28
Рус
32
Икоко
25
Наме
11
Манга
12
Бочкай
11
Маседа
22
Танкович
30
Драгомир
7
Бруно
3-2-2-3
1
Шишковски
23
Антониадес
28
26
2
4
Сиелис
27
Фофана
21
10
39
7
30
Драгомир
88
Пепе
88
Пепе
30
Драгомир
32
Икоко
23
Деметриу
23
Деметриу
32
Икоко
44
5
Гольдар
5
Гольдар
44
4
Сиелис
15
Пурич
15
Пурич
4
Сиелис
21
97
97
21
26
88
Асанте
88
Асанте
26
Остались в запасе
Пафос
Докса Катокопиас
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
8
Онни Валакари
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
7
Davó
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
22
Adnan Secerovic
ЦП
9
Berat Sadik
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
8
Онни Валакари
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
7
Davó
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Остались в запасе
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
22
Adnan Secerovic
ЦП
9
Berat Sadik
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Пафос - Докса Катокопиас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
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