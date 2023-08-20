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БАТЭ - Минск

20.08.2023, Воскресенье, 14:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 18 тур БАТЭ - Минск
Белоруссия. Высшая лига 2023
18 тур
18 августа, пятница 00:00 БАТЭ Минск
3 тур
8 апреля, суббота 15:00 Минск 2:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2022
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 3:2 Минск
14 тур
9 июля, суббота 19:00 Минск 2:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2021
19 тур
15 августа, воскресенье 18:30 БАТЭ 1:0 Минск
4 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Минск 2:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
19 тур
26 июля, воскресенье 18:00 БАТЭ 6:0 Минск
4 тур
12 апреля, воскресенье 15:00 Минск 0:3 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
20 тур
1 сентября, воскресенье 19:45 Минск 3:2 БАТЭ
5 тур
26 апреля, пятница 20:45 БАТЭ 1:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
20 июля, пятница 20:45 БАТЭ 2:0 Минск
2 тур
6 апреля, пятница 17:00 Минск 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
6 августа, воскресенье 18:30 Минск 1:0 БАТЭ
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
18 тур
13 августа, суббота 20:00 БАТЭ 3:1 Минск
3 тур
16 апреля, суббота 18:00 Минск 2:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
25 сентября, пятница 17:30 Минск 1:2 БАТЭ
8 тур
30 мая, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 19:00 Минск 1:4 БАТЭ
2 тур
5 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
Суперкубок Беларуси 2014

15 марта, суббота 18:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
12 июля, пятница 19:30 Минск 0:1 БАТЭ
6 тур
27 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 БАТЭ 5:1 Минск
12 тур
24 мая, четверг 20:00 БАТЭ 2:0 Минск
1 тур
24 марта, суббота 17:00 Минск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
14 октября, пятница 15:00 Минск 0:2 БАТЭ
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Минск 1:0 БАТЭ
10 тур
15 мая, воскресенье 21:30 БАТЭ 1:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:2 Минск
3 тур
14 апреля, среда 19:30 Минск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
15 тур
16 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
2 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Минск 0:1 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мн 17 12 3 2 41:16 +25 39
2. Неман 14 10 2 2 24:7 +17 32
3. Торпедо-БелАЗ 17 7 8 2 22:11 +11 29
4. Ислочь 17 8 3 6 21:18 +3 27
5. Славия-Мозырь 17 7 4 6 18:16 +2 25
6. Слуцк 17 6 4 7 20:20 0 22
7. БАТЭ 14 6 4 4 20:14 +6 22
8. Гомель 15 5 5 5 23:29 -6 20
9. Минск 16 4 6 6 13:14 -1 18
10. Динамо-Брест 17 5 1 11 15:26 -11 16
11. Сморгонь 17 5 1 11 16:31 -15 16
12. Нафтан 17 3 3 11 14:29 -15 12
13. Белшина 16 3 4 9 13:30 -17 2
14. Шахтер Сл 15 9 3 3 28:15 +13 -5
15. Энергетик-БГУ 16 3 5 8 7:19 -12 -9
* - Шахтер: снято 35
Белшина: снято 11
Энергетик-БГУ: снято 23
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