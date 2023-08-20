|18 тур
|18 августа, пятница
|00:00
|БАТЭ
|Минск
|3 тур
|8 апреля, суббота
|15:00
|Минск
|2:2
|БАТЭ
|19 тур
|15 августа, воскресенье
|18:30
|БАТЭ
|1:0
|Минск
|4 тур
|11 апреля, воскресенье
|14:00
|Минск
|2:2
|БАТЭ
|31 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:00
|БАТЭ
|5:1
|Минск
|12 тур
|24 мая, четверг
|20:00
|БАТЭ
|2:0
|Минск
|1 тур
|24 марта, суббота
|17:00
|Минск
|1:0
|БАТЭ
|28 тур
|14 октября, пятница
|15:00
|Минск
|0:2
|БАТЭ
|21 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Минск
|1:0
|БАТЭ
|10 тур
|15 мая, воскресенье
|21:30
|БАТЭ
|1:1
|Минск
|26 тур
|26 сентября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|2:1
|Минск
|14 тур
|13 июня, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|1:2
|Минск
|3 тур
|14 апреля, среда
|19:30
|Минск
|0:0
|БАТЭ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Мн
|17
|12
|3
|2
|41:16
|+25
|39
|2.
|Неман
|14
|10
|2
|2
|24:7
|+17
|32
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|17
|7
|8
|2
|22:11
|+11
|29
|4.
|Ислочь
|17
|8
|3
|6
|21:18
|+3
|27
|5.
|Славия-Мозырь
|17
|7
|4
|6
|18:16
|+2
|25
|6.
|Слуцк
|17
|6
|4
|7
|20:20
|0
|22
|7.
|БАТЭ
|14
|6
|4
|4
|20:14
|+6
|22
|8.
|Гомель
|15
|5
|5
|5
|23:29
|-6
|20
|9.
|Минск
|16
|4
|6
|6
|13:14
|-1
|18
|10.
|Динамо-Брест
|17
|5
|1
|11
|15:26
|-11
|16
|11.
|Сморгонь
|17
|5
|1
|11
|16:31
|-15
|16
|12.
|Нафтан
|17
|3
|3
|11
|14:29
|-15
|12
|13.
|Белшина
|16
|3
|4
|9
|13:30
|-17
|2
|14.
|Шахтер Сл
|15
|9
|3
|3
|28:15
|+13
|-5
|15.
|Энергетик-БГУ
|16
|3
|5
|8
|7:19
|-12
|-9
|* - Шахтер: снято 35
Белшина: снято 11
Энергетик-БГУ: снято 23