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Металлург Л - Авангард

27.08.2023, Воскресенье, 17:00 мск Россия. 2-я лига Лига А «Серебро», 7 тур Металлург Л - Авангард
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Матч начнется в 17:00 мск
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023)
12 тур
22 сентября, четверг 18:30 Авангард 3:3 Металлург Л
2 тур
24 июля, воскресенье 17:00 Металлург Л 0:2 Авангард
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
15 тур
30 октября, воскресенье 18:00 Металлург Л 1:0 Авангард
3 тур
4 августа, четверг 18:30 Авангард 1:0 Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
26 тур
30 мая, понедельник 18:00 Металлург Л 0:4 Авангард
1 тур
20 июля, понедельник 18:30 Авангард 1:1 Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
27 тур
18 мая, понедельник 18:00 Металлург Л 0:1 Авангард
13 тур
29 сентября, понедельник 18:30 Авангард 3:0 Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
16 тур
10 октября, четверг 18:00 Металлург Л 2:0 Авангард
2 тур
22 июля, понедельник 19:00 Авангард 1:0 Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
21 тур
21 апреля, воскресенье 17:00 Металлург Л 1:0 Авангард
7 тур
22 августа, среда 19:00 Авангард 0:3 Металлург Л
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
5 августа, воскресенье 19:00 Авангард 4:3 Металлург Л
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
38 тур
29 мая, вторник 18:30 Авангард 2:0 Металлург Л
24 тур
22 сентября, четверг 18:00 Металлург Л 1:2 Авангард
12 тур
29 июня, среда 00:00 Авангард 1:2 Металлург Л
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Новосибирск 6 4 2 0 7:3 +4 14
2. Родина-2 6 4 1 1 7:5 +2 13
3. Авангард Кур 6 3 1 2 12:8 +4 10
4. Амкар-Пермь 6 2 3 1 5:3 +2 9
5. Металлург Лп 6 2 2 2 5:6 -1 8
6. Текстильщик Ив 6 1 4 1 4:7 -3 7
7. Челябинск 6 1 2 3 6:8 -2 5
8. Форте 6 1 2 3 6:9 -3 5
9. Чертаново 6 1 2 3 5:7 -2 5
10. Салют 6 1 1 4 5:6 -1 4
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