Металлург Л - Авангард

|12 тур
|22 сентября, четверг
|18:30
|Авангард
|3:3
|Металлург Л
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Металлург Л
|0:2
|Авангард
|12 тур
|22 сентября, четверг
|18:30
|Авангард
|3:3
|Металлург Л
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Металлург Л
|0:2
|Авангард
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|18:00
|Металлург Л
|1:0
|Авангард
|3 тур
|4 августа, четверг
|18:30
|Авангард
|1:0
|Металлург Л
|26 тур
|30 мая, понедельник
|18:00
|Металлург Л
|0:4
|Авангард
|1 тур
|20 июля, понедельник
|18:30
|Авангард
|1:1
|Металлург Л
|27 тур
|18 мая, понедельник
|18:00
|Металлург Л
|0:1
|Авангард
|13 тур
|29 сентября, понедельник
|18:30
|Авангард
|3:0
|Металлург Л
|16 тур
|10 октября, четверг
|18:00
|Металлург Л
|2:0
|Авангард
|2 тур
|22 июля, понедельник
|19:00
|Авангард
|1:0
|Металлург Л
|21 тур
|21 апреля, воскресенье
|17:00
|Металлург Л
|1:0
|Авангард
|7 тур
|22 августа, среда
|19:00
|Авангард
|0:3
|Металлург Л
|1/128 финала
|5 августа, воскресенье
|19:00
|Авангард
|4:3
|Металлург Л
|38 тур
|29 мая, вторник
|18:30
|Авангард
|2:0
|Металлург Л
|24 тур
|22 сентября, четверг
|18:00
|Металлург Л
|1:2
|Авангард
|12 тур
|29 июня, среда
|00:00
|Авангард
|1:2
|Металлург Л
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Новосибирск
|6
|4
|2
|0
|7:3
|+4
|14
|2.
|Родина-2
|6
|4
|1
|1
|7:5
|+2
|13
|3.
|Авангард Кур
|6
|3
|1
|2
|12:8
|+4
|10
|4.
|Амкар-Пермь
|6
|2
|3
|1
|5:3
|+2
|9
|5.
|Металлург Лп
|6
|2
|2
|2
|5:6
|-1
|8
|6.
|Текстильщик Ив
|6
|1
|4
|1
|4:7
|-3
|7
|7.
|Челябинск
|6
|1
|2
|3
|6:8
|-2
|5
|8.
|Форте
|6
|1
|2
|3
|6:9
|-3
|5
|9.
|Чертаново
|6
|1
|2
|3
|5:7
|-2
|5
|10.
|Салют
|6
|1
|1
|4
|5:6
|-1
|4