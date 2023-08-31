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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Твенте - Фенербахче
Твенте - Фенербахче: обзор матча 31 августа 2023
Твенте
31.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Фенербахче
72'
Э. Джеко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Фенербахче
86'
Замена
У. Найир
️️️️
Э. Джеко
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
М. Влап
86'
83'
Замена
А. Джику
️️️️
И. Юкшек
72'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Джеко
Замена
Н. Унювар
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
69'
61'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
Д. Тадич
61'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
М. Хакан Яндас
Желтая карточка
М. Киоло
58'
46'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Ундер
45'
+5
Желтая карточка
И. Юкшек
45'
+2
Желтая карточка
Р. Бекао
Желтая карточка
Д. Ротс
38'
32'
Желтая карточка
С. Азиз
Желтая карточка
М. Садилек
26'
24'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
9'
Желтая карточка
Д. Остерволде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Фенербахче
67
Догукан Демир
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-2-3-2
1
Уннершталь
3
Преппер
2
Сампстед
38
Брюнс
6
Киоло
23
Садилек
14
Стейн
14
Влап
11
Ротс
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
4-3-2-1
70
Эгрибаят
24
Остерволде
50
Бекао
4
Азиз
26
Осайи-Самуэль
8
Яндас
5
Юкшек
7
Фред
7
Ундер
10
Тадич
10
Джеко
14
Влап
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
37
Унювар
37
Унювар
9
ван Вольфсвинкел
5
Юкшек
4
Джику
4
Джику
5
Юкшек
8
Яндас
17
Кахведжи
17
Кахведжи
8
Яндас
10
Тадич
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
14
Найир
14
Найир
10
Джеко
7
Ундер
7
Кинг
7
Кинг
7
Ундер
Остались в запасе
Твенте
Фенербахче
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
67
Догукан Демир
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Райан Кент
ЛВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
67
Догукан Демир
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
29
Ahmet Aydin
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
77
Райан Кент
ЛВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Твенте - Фенербахче
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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