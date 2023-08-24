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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фенербахче - Твенте
Фенербахче - Твенте: обзор матча 24 августа 2023
Фенербахче
24.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
5 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Твенте
33'
Д. Остерволде
60'
С. Шиманьски
63'
И. Кахведжи
74'
И. Кахведжи
90+2'
Д. Тадич (П)
20'
М. Угальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Твенте
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Д. Тадич
90'
+2
Желтая карточка
Фред
90'
+1
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
С. Шиманьски
84'
83'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
М. Влап
Замена
Б. Элмаз
️️️️
И. Юкшек
82'
Желтая карточка
И. Эгрибаят
74'
ГОЛ! 4:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
Э. Джеко
74'
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Батшуайи
70'
67'
Замена
Н. Унювар
️️️️
Д. Ротс
ГОЛ! 3:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
63'
ГОЛ! 2:1!
С. Шиманьски
Пас отдал
Фред
60'
58'
Замена
M. Rots
️️️️
М. Киоло
58'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
46'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
С. Стейн
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
М. Мюлдюр
46'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Р. Кент
46'
41'
Красная карточка
Ю. Регер
37'
Желтая карточка
М. Угальде
ГОЛ! 1:1!
Д. Остерволде
Пас отдал
С. Шиманьски
33'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Угальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
77
Райан Кент
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фенербахче
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
3-3-3-1
70
Эгрибаят
18
Мюлдюр
4
Джику
24
Остерволде
24
Кадиоглу
5
Юкшек
7
Фред
10
Тадич
17
Шиманьски
77
Кент
44
Батшуайи
3-3-3-1
1
Уннершталь
2
Сампстед
2
Хилгерс
3
Преппер
6
Киоло
44
Регер
23
Садилек
11
Ротс
14
Стейн
14
Влап
9
Угальде
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
5
Юкшек
28
Элмаз
28
Элмаз
5
Юкшек
77
Кент
17
Кахведжи
17
Кахведжи
77
Кент
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
44
Батшуайи
10
Джеко
10
Джеко
44
Батшуайи
6
Киоло
39
39
6
Киоло
14
Влап
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Влап
11
Ротс
37
Унювар
37
Унювар
11
Ротс
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
14
Стейн
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
14
Стейн
Остались в запасе
Фенербахче
Твенте
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
10
Younes Taha
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
10
Younes Taha
ЦП
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Фенербахче - Твенте
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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