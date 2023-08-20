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Филадельфия Юнион - Монтеррей

20.08.2023, Воскресенье, 01:00 мск Кубок лиг Северной Америки, Матч за 3-е место Филадельфия Юнион - Монтеррей
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Матч начнется в 01:00 мск
П1
1.8
Х
4.2
П2
3.8
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