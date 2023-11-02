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Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Фрозиноне
Торино - Фрозиноне: обзор матча 02 ноября 2023
Торино
02.11.2023, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Фрозиноне
31'
Д. Зима
5'
А. Ибрагимович
98'
Рейньер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Фрозиноне
109'
Желтая карточка
М. Соуле
98'
ГОЛ! 1:2!
Рейньер
Пас отдал
К. Жорже
Замена
Д. Сек
️️️️
П. Пеллегри
91'
91'
Замена
К. Жорже
️️️️
В. Чеддира
91'
Замена
К. Лулич
️️️️
Л. Маццителли
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
79'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Д. Сапата
79'
78'
Замена
Рейньер
️️️️
А. Ибрагимович
78'
Замена
Э. Барренечеа
️️️️
М. Бурабиа
74'
Желтая карточка
А. Ибрагимович
Замена
Н. Влашич
️️️️
К. Линетти
67'
Замена
И. Илич
️️️️
А. Тамез
67'
61'
Замена
М. Соуле
️️️️
М. Брешианини
61'
Замена
Р. Маркицца
️️️️
Г. Квернадзе
Замена
Р. Белланова
️️️️
В. Лазаро
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Зима
Пас отдал
Г. Гинейтис
31'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
(К)
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
36
Лука Маццителли
(К)
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
71
Михай Попа
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
26
Карло Лулич
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
19
Рейньер
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
3-3-2-2
1
Джемелло
23
Войвода
4
Буонджорно
4
Зима
15
Родригес
61
Тамез
19
Лазаро
66
Гинейтис
17
Линетти
19
Санабрия
91
Сапата
4-3-2-1
31
Черофолини
20
Ойоно
30
Монтеризи
5
Околи
14
Лирола
4
Брешианини
36
Маццителли
10
Бурабиа
17
Квернадзе
21
Ибрагимович
9
Чеддира
19
Лазаро
16
Белланова
16
Белланова
19
Лазаро
61
Тамез
20
Илич
20
Илич
61
Тамез
17
Линетти
10
Влашич
10
Влашич
17
Линетти
91
Сапата
14
Карамо
14
Карамо
91
Сапата
Пеллегри
19
Сек
19
Сек
Пеллегри
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
17
Квернадзе
5
Маркицца
5
Маркицца
17
Квернадзе
10
Бурабиа
5
Барренечеа
5
Барренечеа
10
Бурабиа
36
Маццителли
26
Лулич
26
Лулич
36
Маццителли
21
Ибрагимович
19
Рейньер
19
Рейньер
21
Ибрагимович
4
Брешианини
18
Соуле
18
Соуле
4
Брешианини
9
Чеддира
19
Жорже
19
Жорже
9
Чеддира
Остались в запасе
Торино
Фрозиноне
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
71
Михай Попа
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
80
Стефано Турати
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
7
Лука Гарритано
АП
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
71
Михай Попа
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
80
Стефано Турати
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
7
Лука Гарритано
АП
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Торино - Фрозиноне
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Фурно
(Рим)
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