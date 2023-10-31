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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кремонезе - Циттаделла
Кремонезе - Циттаделла: обзор матча 31 октября 2023
Кремонезе
31.10.2023, вторник, 17:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Циттаделла
48'
А. Бертолаччи
120+1'
М. Кода
83'
А. Вита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Циттаделла
120'
+3
Желтая карточка
Л. Кариссони
ГОЛ! 2:1!
М. Кода
Пас отдал
Д. Окереке
120'
+1
Желтая карточка
Л. Вальзаниа
116'
Замена
М. Кода
️️️️
Д. Чиофани
106'
91'
Замена
Н. Паван
️️️️
S. Negro
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Вита
80'
Желтая карточка
В. Мастрантонио
Замена
Л. Раванелли
️️️️
А. Туйя
77'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Ф. Тсаджут
71'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
А. Бертолаччи
71'
68'
Замена
С. Бранка
️️️️
А. Данци
Желтая карточка
А. Бертолаччи
66'
Замена
Л. Вальзаниа
️️️️
М. Коллоколо
59'
56'
Замена
М. Анжели
️️️️
T. Maistrello
53'
Вторая желтая
Д. Фраре
ГОЛ! 1:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Д. Чиофани
48'
46'
Замена
А. Вита
️️️️
F. Giraudo
28'
Желтая карточка
Д. Фраре
Желтая карточка
Ф. Тсаджут
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
18
Микеле Коллоколо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
(К)
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
15
Доменико Фраре
(К)
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
27
Alessio Brambilla
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
4-3-3
99
Юнгдаль
12
Куальята
24
Лочошвили
13
Туйя
17
Серникола
18
Коллоколо
91
Бертолаччи
26
74
Тсаджут
9
Чиофани
44
4-4-2
78
Маниеро
24
Кариссони
15
Фраре
98
30
27
Данци
8
Корнвиг
5
Мастрантонио
20
Каррьеро
9
45
13
Туйя
13
Раванелли
13
Раванелли
13
Туйя
18
Коллоколо
14
Вальзаниа
14
Вальзаниа
18
Коллоколо
91
Бертолаччи
20
Васкес
20
Васкес
91
Бертолаччи
9
Чиофани
9
Кода
9
Кода
9
Чиофани
74
Тсаджут
29
Окереке
29
Окереке
74
Тсаджут
45
4
Анжели
4
Анжели
45
30
26
Паван
26
Паван
30
98
16
Вита
16
Вита
98
27
Данци
23
Бранка
23
Бранка
27
Данци
Остались в запасе
Кремонезе
Циттаделла
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
27
Alessio Brambilla
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
13
Эльхан Кастрати
ВР
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
27
Alessio Brambilla
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
Остались в запасе
13
Эльхан Кастрати
ВР
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Кремонезе - Циттаделла
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Главный судья:
Париде Тремолада
(Монца)
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