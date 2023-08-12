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Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Флорешть - Зимбру
Флорешть - Зимбру: обзор матча 12 августа 2023
Флорешть
12.08.2023, суббота, 18:00
Молдова. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Зимбру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Флорешть - Зимбру
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0
0
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0
Матчи команд
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, Переходные матчи
Реал Сирети
1 : 0
27.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Спартаний Селемет
1 : 4
20.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Флорешть
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Флорешть
1 : 1
09.05.2026
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Ставчены
0 : 0
05.05.2026
Флорешть
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
2 : 1
30.07.2026
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Зимбру
1 : 1
23.07.2026
Ноа
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
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Клуб Первой лиги вернул игрока «Спартаку» и подписал экс-вратаря клуба Бердыева
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