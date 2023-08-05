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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Труа
Дюнкерк - Труа: обзор матча 05 августа 2023
Дюнкерк
05.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 1 тур
2 : 2
Завершен
Труа
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Статистика матча Дюнкерк - Труа
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Матчи команд
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- : -
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