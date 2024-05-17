Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Лаваль
Генгам - Лаваль: обзор матча 17 мая 2024
Генгам
17.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 38 тур
0 : 1
Завершен
Лаваль
45+3'
А. Черни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Лаваль
90'
Желтая карточка
М. Самасса
83'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
M. Tchokounté
83'
Замена
J. Adeoti
️️️️
T. Thomas
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
M. Merghem
83'
77'
Замена
А. Бобишон
️️️️
П. Пажи
77'
Замена
J. Roye
️️️️
S. Sanna
Замена
Ж. Сиве
️️️️
Б. Гийом
71'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
71'
71'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Черни
Пас отдал
Р. Лабе Ласкари
33'
Желтая карточка
П. Диав
Замена
L. Phiri
️️️️
P. Lemonnier
31'
Замена
В. Мансе
️️️️
Л. Мароннье
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Yohan Tavares
(К)
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
7
Пабло Пажи
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
12
U. Bonnet
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Лаваль
40
Theo Chatelain
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
3-1-4-2
1
2
Мароннье
24
24
Сивис
6
Сидибе
4
22
19
Эль Уаззани
7
9
Гийом
19
3-2-1-4
30
Самасса
23
Диав
75
Черни
7
3
23
8
3
Лабе Ласкари
6
18
7
Пажи
2
Мароннье
15
Мансе
15
Мансе
2
Мароннье
24
36
36
24
22
11
11
22
7
19
Иглесиас
19
Иглесиас
7
9
Гийом
43
Сиве
43
Сиве
9
Гийом
7
Пажи
14
Бобишон
14
Бобишон
7
Пажи
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
18
39
39
18
8
17
17
8
6
4
4
6
Остались в запасе
Генгам
Лаваль
30
Бабакар Ниасс
ВР
12
U. Bonnet
ЦФ
40
Theo Chatelain
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
12
U. Bonnet
ЦФ
Остались в запасе
40
Theo Chatelain
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Генгам - Лаваль
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Нарушения
18
8
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
7
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Лаваль
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+