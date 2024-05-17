Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Валансьен
Кан - Валансьен: обзор матча 17 мая 2024
Кан
17.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 38 тур
3 : 0
Завершен
Валансьен
85'
А. Менди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Валансьен
Замена
D. Meddah
️️️️
B. Brahimi
87'
Замена
M. Hafid
️️️️
Г. Кьереме
86'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Менди
85'
82'
Замена
J. Eric Moursou
️️️️
J. Masson
Замена
А. Салама
️️️️
К. Добен
64'
61'
Замена
M. Lilepo
️️️️
М. Ойевуси
51'
Желтая карточка
S. Basse
12'
Замена
S. Basse
️️️️
Ф. Жуниор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
19
Амин Салама
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
8
Souleymane Basse
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
2-4-4
1
Мандре
29
Томас
3
61
20
27
Кьереме
25
Добен
27
Гомис
4
10
19
Менди
3-1-2-4
16
5
27
4
6
Бансе
8
23
14
50
Жуниор
27
Ойевуси
14
10
27
27
10
25
Добен
19
Салама
19
Салама
25
Добен
27
Кьереме
15
15
27
Кьереме
50
Жуниор
8
8
50
Жуниор
23
9
9
23
27
Ойевуси
99
99
27
Ойевуси
Остались в запасе
Кан
Валансьен
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
1
Lassana Diabate
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Кан - Валансьен
1
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
9
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Нарушения
18
15
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
5
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
Все
Кан
Валансьен
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Стал известен первый финалист Кубка Франции
2024.04.03 00:27
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+