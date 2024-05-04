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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Париж
Осер - Париж: обзор матча 04 мая 2024
Осер
04.05.2024, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 36 тур
2 : 0
Завершен
Париж
22'
Л. Синайоко
57'
А. Онаиву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Париж
Замена
А. Диуссе
️️️️
Г. Эйн
90'
88'
Замена
Т. Оллила
️️️️
J. Gaudin
Замена
И. Сумаре
️️️️
А. Онаиву
88'
Замена
К. Дануа
️️️️
Г. Перрен
88'
83'
Замена
A. Gory
️️️️
А. Камара
70'
Замена
Л. Дусе
️️️️
И. Кеббаль
70'
Замена
J. Lopez
️️️️
Н. Дико
67'
Желтая карточка
Н. Дико
ГОЛ! 2:0!
А. Онаиву
Пас отдал
Р. Равелосон
57'
44'
Желтая карточка
И. Кеббаль
22'
Желтая карточка
В. Марчетти
ГОЛ! 1:0!
Л. Синайоко
Пас отдал
Г. Перрен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
31
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Кевен Дануа
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
20
J. Lopez
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
14
Менса
5
Жубал
26
Джоли
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
9
Синайоко
45
Онаиву
28
Перрен
97
Агузуль
3-1-3-1-2
16
31
Шергуи
5
Мбоу
13
Дабила
4
Марчетти
22
14
17
Камара
10
Кеббаль
12
Дико
99
7
Эйн
10
Диуссе
10
Диуссе
7
Эйн
45
Онаиву
90
Сумаре
90
Сумаре
45
Онаиву
28
Перрен
17
Дануа
17
Дануа
28
Перрен
22
5
Оллила
5
Оллила
22
10
Кеббаль
44
Дусе
44
Дусе
10
Кеббаль
12
Дико
20
20
12
Дико
17
Камара
11
11
17
Камара
Остались в запасе
Осер
Париж
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Реми Риу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Осер - Париж
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
429
576
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Аббе-Дешамп
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