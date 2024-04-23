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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Амьен
Кевийи - Амьен: обзор матча 23 апреля 2024
Кевийи
23.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 34 тур
3 : 3
Завершен
Амьен
20'
Б. Пьерре
58'
К. Кулибали
81'
A. Batisse
33'
Л. Мафута
45+2'
Л. Мафута (П)
45+3'
Л. Мафута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Амьен
90'
+5
Замена
Д. Лане
️️️️
М. Шуиар
90'
+5
Замена
A. Ouhatti
️️️️
K. Kaiboue
ГОЛ! 3:3!
A. Batisse
81'
Замена
Г. Сангаре
️️️️
Б. Пьерре
77'
Замена
С. Лорик
️️️️
J. Pendant
77'
Замена
Н. Кадиу
️️️️
G. Gbelle
68'
65'
Замена
M. Do Couto
️️️️
A. Leautey
ГОЛ! 2:3!
К. Кулибали
Пас отдал
G. Gbelle
58'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Д. Вилль Поа
56'
Замена
П. Яд
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:3!
Л. Мафута
Пас отдал
K. Kaiboue
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Мафута
Желтая карточка
С. Сумано
38'
33'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мафута
Пас отдал
Ф. Бойя
ГОЛ! 1:0!
Б. Пьерре
Пас отдал
L. Delaurier-Chaubet
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
14
Garland Gbelle
(К)
ЦП
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
3-3-4
1
Лерой
8
3
58
Сиссоко
35
31
Поа
14
44
Пьерре
99
Сумано
7
11
Камара
3-1-3-1-2
1
Гютне
3
Ринг
3
Опоку
23
Джауаб
2
Фофана
22
34
Бойя
30
8
Шуиар
50
14
Мафута
7
2
Лорик
2
Лорик
7
44
Пьерре
17
Сангаре
17
Сангаре
44
Пьерре
14
8
Кадиу
8
Кадиу
14
35
37
Яд
37
Яд
35
31
Поа
17
Кулибали
17
Кулибали
31
Поа
22
55
55
22
50
14
14
50
8
Шуиар
82
Лане
82
Лане
8
Шуиар
Остались в запасе
Кевийи
Амьен
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Кевийи - Амьен
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
15
9
Офсайды
0
3
Количество передач
563
424
Сейвы
0
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
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