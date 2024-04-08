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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Труа
Осер - Труа: обзор матча 08 апреля 2024
Осер
08.04.2024, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 31 тур
2 : 0
Завершен
Труа
50'
А. Онаиву (П)
70'
Л. Синайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Труа
Желтая карточка
Д. Менса
90'
+3
Замена
К. Дагба
️️️️
Г. Эйн
90'
+1
Замена
А. Диуссе
️️️️
А. Онаиву
86'
83'
Замена
М. Бангре
️️️️
Р. Рипар
83'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Р. Саид
Замена
Ф. Айе
️️️️
Л. Синайоко
78'
Замена
И. Сумаре
️️️️
Г. Перрен
78'
74'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
Ю. М'Чангама
74'
Замена
J. Assoumou
️️️️
К. Донг
ГОЛ! 2:0!
Л. Синайоко
70'
64'
Желтая карточка
М. Жан Тарат
Желтая карточка
С. Агузуль
59'
56'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Онаиву
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
(К)
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
7
Кильян Донг
АП
20
Рено Рипар
ПВ
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
Труа
36
Rudy Kohon
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
2-2-1-5
16
Леон
14
Менса
26
Джоли
42
Овусу
22
Равелосон
7
Эйн
97
Агузуль
45
Онаиву
9
Синайоко
28
Перрен
12
Пелленар
2-1-3-2-2
80
Алемдар
4
Зукру
5
Конте
7
Шавалерен
91
10
М'Чангама
18
Палаверса
20
Рипар
7
Донг
3
Ндиайе
19
Саид
7
Эйн
2
Дагба
2
Дагба
7
Эйн
45
Онаиву
10
Диуссе
10
Диуссе
45
Онаиву
28
Перрен
90
Сумаре
90
Сумаре
28
Перрен
9
Синайоко
97
Айе
97
Айе
9
Синайоко
20
Рипар
11
Бангре
11
Бангре
20
Рипар
10
М'Чангама
15
Олайтан
15
Олайтан
10
М'Чангама
19
Саид
12
де Превилль
12
де Превилль
19
Саид
7
Донг
15
15
7
Донг
Остались в запасе
Осер
Труа
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
36
Rudy Kohon
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Остались в запасе
36
Rudy Kohon
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Осер - Труа
2
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
557
376
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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