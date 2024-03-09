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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - По
Дюнкерк - По: обзор матча 09 марта 2024
Дюнкерк
09.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 28 тур
1 : 0
Завершен
По
79'
S. Baghdadi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - По
87'
Желтая карточка
К. Бото
86'
Замена
К. Бото
️️️️
Ж. Обьянг
ГОЛ! 1:0!
S. Baghdadi
79'
79'
Замена
М. Шахири
️️️️
K. Boutaïb
78'
Замена
У. Нгом
️️️️
С. Д'Алмейда
66'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
H. Saivet
66'
Замена
M. Bassouamina
️️️️
Ш. Боли
Желтая карточка
Й. Билинги
58'
38'
Желтая карточка
H. Saivet
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
По
21
Бингуру Камара
ВР
12
Jordy Gaspar
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
70
Шарль Боли
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
2
Alioune Ba
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
92
Айман Маурер
АП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
По
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
79
Умар Нгом
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
14
Янис Беграуи
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
4-1-2-3
30
Коне
26
Санганте
4
Лагэ
28
Билинги
17
Юссуф
5
Гбамен
18
20
18
Курте
80
Яссин
24
4-3-3
21
Камара
5
20
4
Обьянг
12
10
70
Боли
21
9
Силла
6
Д'Алмейда
10
4
Обьянг
97
Бото
97
Бото
4
Обьянг
6
Д'Алмейда
79
Нгом
79
Нгом
6
Д'Алмейда
10
11
Шахири
11
Шахири
10
10
14
Беграуи
14
Беграуи
10
70
Боли
12
12
70
Боли
Остались в запасе
Дюнкерк
По
40
Люка Лавалле
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
2
Alioune Ba
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
92
Айман Маурер
АП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
6
Луи Мутон
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
2
Alioune Ba
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
92
Айман Маурер
АП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Остались в запасе
6
Луи Мутон
ЦП
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Николя Усаи
Статистика матча Дюнкерк - По
1
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
19
Офсайды
3
0
Количество передач
566
400
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
По
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
В чемпионате Саудовской Аравии появился Месси
8 февраля
6
Кубок Франции. «ПСЖ» благодаря голу Паредеса прошел «По», «Лилль» вылетел от непрофессионального клуба
2020.01.29 22:30
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