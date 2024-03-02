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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Труа
Генгам - Труа: обзор матча 02 марта 2024
Генгам
02.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 27 тур
0 : 0
Завершен
Труа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Труа
90'
Замена
R. Kohon
️️️️
Р. Саид
Замена
Ж. Сиве
️️️️
M. Merghem
85'
83'
Замена
А. Конте
️️️️
С. Элисор
79'
Желтая карточка
М. Жан Тарат
Замена
U. Bonnet
️️️️
Б. Гийом
76'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
71'
66'
Замена
М. Диоп
️️️️
М. Бангре
66'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Ю. М'Чангама
Желтая карточка
М. Сивис
58'
Желтая карточка
А. Эль Уаззани
48'
44'
Желтая карточка
Р. Саид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
Труа
5
Абду Конте
ЛЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
ПВ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
4-4-2
1
7
2
Мароннье
24
24
Сивис
22
7
19
Эль Уаззани
4
9
Гийом
19
2-1-3-1-3
80
Алемдар
4
Зукру
14
Бура
7
Шавалерен
10
М'Чангама
42
19
Тарат
11
Бангре
3
Ндиайе
19
Саид
22
Элисор
22
11
11
22
7
43
Сиве
43
Сиве
7
9
Гийом
12
12
9
Гийом
22
Элисор
5
Конте
5
Конте
22
Элисор
19
Саид
36
36
19
Саид
11
Бангре
8
Диоп
8
Диоп
11
Бангре
10
М'Чангама
20
Рипар
20
Рипар
10
М'Чангама
Остались в запасе
Генгам
Труа
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
Остались в запасе
18
Анте Палаверса
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Генгам - Труа
2
2
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
19
Офсайды
3
3
Количество передач
415
365
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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