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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Кан
Гренобль - Кан: обзор матча 03 февраля 2024
Гренобль
03.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 23 тур
5 : 1
Завершен
Кан
36'
L. Nestor
45+2'
P. Meissa Ba (П)
55'
P. Meissa Ba
66'
А. Сбаи (П)
90+5'
S. Touray
89'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Кан
ГОЛ! 5:1!
S. Touray
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
D. Meddah
89'
ГОЛ! 4:1!
А. Менди
Пас отдал
V. Henry
Замена
А. Саньянг
️️️️
А. Сбаи
87'
Замена
M. Xantippe
️️️️
Г. Пакье
86'
Замена
S. Touray
️️️️
Э. Сильвестр
86'
85'
Красная карточка
А. Коефф
72'
Замена
А. Коефф
️️️️
N. Lebreton
68'
Замена
D. Meddah
️️️️
А. Абди
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Сбаи
66'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
D. Rigo
65'
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
65'
60'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
C. Sery
60'
Замена
А. Салама
️️️️
B. Brahimi
60'
Замена
К. Добен
️️️️
Я. Мбок
Желтая карточка
D. Rigo
59'
ГОЛ! 3:0!
P. Meissa Ba
Пас отдал
Л. Жозеф
55'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
P. Meissa Ba
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
L. Nestor
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
11
Caleb Sery
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
3-3-4
1
Мобле
6
Монфрей
39
29
Пакье
10
Сильвестр
6
25
Валь
75
Жозеф
10
Сбаи
5
14
2-3-5
1
Мандре
29
Томас
2
Абди
61
80
Мбок
20
11
19
Менди
8
10
4
29
Пакье
27
27
29
Пакье
6
26
Мбемба
26
Мбемба
6
10
Сбаи
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Сбаи
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
10
Сильвестр
22
22
10
Сильвестр
2
Абди
27
27
2
Абди
20
92
Коефф
92
Коефф
20
80
Мбок
25
Добен
25
Добен
80
Мбок
11
27
Кьереме
27
Кьереме
11
10
19
Салама
19
Салама
10
Остались в запасе
Гренобль
Кан
16
Бобби Аллен
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Гренобль - Кан
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
18
12
Офсайды
1
3
Количество передач
329
554
Сейвы
7
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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