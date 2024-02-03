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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Анси
Генгам - Анси: обзор матча 03 февраля 2024
Генгам
03.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 23 тур
1 : 4
Завершен
Анси
42'
А. Эль Уаззани
18'
K. Djoco (П)
31'
O. Camara
74'
С. Нтамак
87'
С. Нтамак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Анси
87'
ГОЛ! 1:4!
С. Нтамак
Пас отдал
C. Billemaz
Замена
Л. Мароннье
️️️️
М. Сивис
85'
Замена
B. Roux
️️️️
Б. Гийом
81'
Вторая желтая
К. Сидибе
79'
Желтая карточка
К. Сидибе
78'
74'
ГОЛ! 1:3!
С. Нтамак
Пас отдал
Н. Кандиль
Замена
V. Lobry
️️️️
M. Merghem
72'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
72'
Замена
H. Picard
️️️️
A. Sagna
71'
69'
Замена
А. Каши
️️️️
Й. Демонси
66'
Замена
С. Нтамак
️️️️
O. Camara
54'
Желтая карточка
М. Диас
49'
Замена
М. Диас
️️️️
H. Soukouna
46'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
F. Lajugie
ГОЛ! 1:2!
А. Эль Уаззани
Пас отдал
A. Sagna
42'
39'
Желтая карточка
В. Пажо
31'
ГОЛ! 0:2!
O. Camara
Пас отдал
M. Mahop
27'
Желтая карточка
K. Djoco
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
K. Djoco
Красная карточка
D. Gomis
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
17
Венсан Пажо
(К)
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
22
Clement Billemaz
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Генгам
40
Noah Marec
ВР
40
Noah Marec
ВР
40
Noah Marec
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
22
Hugo Picard
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
4-1-4-1
1
24
Сивис
7
24
15
Мансе
6
Сидибе
7
11
19
Эль Уаззани
4
9
Гийом
3-2-2-3
1
Эскале
18
Жан
2
41
6
3
17
Пажо
24
Демонси
9
9
22
9
Гийом
5
5
9
Гийом
24
Сивис
2
Мароннье
2
Мароннье
24
Сивис
11
22
22
11
7
19
19
7
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
2
4
Диас
4
Диас
2
24
Демонси
5
Каши
5
Каши
24
Демонси
6
70
Кандиль
70
Кандиль
6
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
Остались в запасе
Генгам
Анси
40
Noah Marec
ВР
40
Noah Marec
ВР
40
Noah Marec
ВР
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
16
Томас Калленс
ВР
20
Yacouba Barry
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
40
Noah Marec
ВР
40
Noah Marec
ВР
40
Noah Marec
ВР
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
20
Yacouba Barry
ЦП
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Генгам - Анси
1
2
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
19
Офсайды
1
1
Количество передач
456
307
Сейвы
0
5
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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