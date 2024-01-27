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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Дюнкерк
Париж - Дюнкерк: обзор матча 27 января 2024
Париж
27.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 22 тур
1 : 2
Завершен
Дюнкерк
56'
К. Ив Дабила
41'
E. Bardeli
67'
Г. Курте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Дюнкерк
90'
+4
Замена
T. Keita
️️️️
Ж. Гбамен
90'
+4
Замена
C. Senneville
️️️️
E. Bardeli
Желтая карточка
А. Камара
89'
Замена
Й. Демонси
️️️️
К. Ив Дабила
89'
Замена
J. Lopez
️️️️
J. Gaudin
85'
Замена
А. Камара
️️️️
Л. Дусе
79'
Красная карточка
Л. Диаби-Фадига
74'
67'
ГОЛ! 1:2!
Г. Курте
Пас отдал
Б. Юссуф
ГОЛ! 1:1!
К. Ив Дабила
Пас отдал
C. Mandouki
56'
41'
ГОЛ! 0:1!
E. Bardeli
Пас отдал
Б. Юссуф
Желтая карточка
J. Gaudin
37'
21'
Желтая карточка
A. Ba
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Париж
1
Реми Риу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
20
J. Lopez
ЦФ
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
26
Опа Санганте
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
3-1-2-1-3
16
13
Дабила
5
Мбоу
25
44
Дусе
22
14
10
Кеббаль
80
Диаби-Фадига
11
9
Лукембила
4-1-2-3
16
17
Юссуф
82
28
Билинги
2
5
Гбамен
18
20
18
Курте
80
Яссин
24
13
Дабила
24
Демонси
24
Демонси
13
Дабила
44
Дусе
17
Камара
17
Камара
44
Дусе
22
20
20
22
5
Гбамен
44
44
5
Гбамен
18
12
12
18
Остались в запасе
Париж
Дюнкерк
1
Реми Риу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
30
Мохамед Коне
ВР
26
Опа Санганте
ЦЗ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
Остались в запасе
30
Мохамед Коне
ВР
26
Опа Санганте
ЦЗ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Париж - Дюнкерк
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
12
15
Офсайды
2
0
Количество передач
553
275
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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